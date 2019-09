Jugarán por una noble causa

Los Red Raiders de Texas Tech, actuales subcampeones nacionales del basquetbol colegial de los Estados Unidos, pondrán a prueba a unos renovados Mineros de UTEP el próximo 12 de octubre a las 7:00 pm en el Don Haskins Center.

El partido es de exhibición, pero con una causa especial, pues todo lo recabado en las taquillas será donado a GECU Foundation en apoyo a las víctimas del tiroteo del tres de agosto en El Paso.

Los boletos tienen un costo de 10 dólares la entrada general y los primeros aficionados en llegar podrán ocupar los mejores lugares.

Cabe aclarar que este partido no forma parte del calendario de basquetbol de UTEP para la temporada 2019-20, por lo que los boletos de temporada no tienen validez para este juego.

En abril de este año, Texas Tech llegó hasta la ronda del Final Four en el torneo de la NCAA. En la semifinal derrotó 61-51 al entonces número cinco, Michigan State, y en la final perdió con el entonces número dos, Virginia, 85-77 en tiempo extra.

De haber conseguido la victoria, los Red Raiders se hubieran convertido apenas en el segundo equipo de División I del estado de Texas en ser campeón nacional. El otro es el de los Mineros de UTEP.

“Tengo un gran respeto por Chris Beard”, dijo el entrenador de UTEP, Rodney Terry, en relación al coach de Texas Tech. “Ha hecho un trabajo fenomenal. Cuando te enfrentas a sus equipos, sabes que estarán bien preparados y con mentalidad defensiva. Estamos entusiasmados por enfrentarnos a uno de los mejores equipos del país”, expresó.

Los Mineros cuentan con el regreso de tres de sus cuatro mejores anotadores del 2018-19 con el alero de segundo año Efe Odigie y los guardias de segundo año Nigel Hawkins y Jordan Lathon. UTEP también presenta una clase de reclutamiento ya anunciada que presenta transferencias de la División I con Kaden Archie (TCU), Souley Boum (San Francisco), Daryl Edwards (LSU), Anthony Tarke (NJIT), Tydus Verhoeven (Duquesne) y Bryson Williams (Fresno Sate), así como el grandulón de junior college, el español Eric Vila.

Las boletos ya están a la venta en el UTEP Ticket Center, ubicado en el 2901 North Mesa, junto al Don Haskins Center y en el UTEP Ticket Center East Side, del 1452 Zaragoza Suite A-1500.

También se pueden comprar por teléfono al (915) 747-5234 o en línea www.utepminers.com/tickets

El estacionamiento para el juego de exhibición estará disponible por orden de llegada y no está reservado.