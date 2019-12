Jugará Sherman ante Carneros pese a lesión

Santa Clara, California.- Fatigada y golpeada, la defensiva de los 49ers recibió una buena noticia.

El esquinero Richard Sherman confirmó que jugará mañana por la noche ante los Carneros de Los Angeles. Se perdió el encuentro del domingo pasado, una derrota por 29-22 ante los Halcones de Atlanta, por un tirón de segundo grado en el muslo derecho, con desgarro parcial.

Típicamente, dicha lesión tarda de cuatro a ocho semanas en sanar.

Sherman se perdió sólo un partido. Insiste en que jugará el sábado.

“Estaré ahí”, anunció. “No hay duda. No hay nada que deba demostrarles. He realizado las prácticas. Hoy tuvimos una práctica a toda velocidad. No sentí pellizcos ni nada de qué preocuparse. Nos sentimos cómodos con esto”.

Sherman se lastimó al final del cuarto período del duelo del 8 de diciembre, que San Francisco ganó 48-46 a los Santos de Nueva Orleans. Tuvo dificultades para caminar en los vestuarios después del encuentro.

Pero esta semana, durante la práctica, se movió ágilmente en el terreno.

“Si puedo caminar, puedo jugar”, aseguró Sherman. “Ahora, si yo sintiera que esto va en detrimento del equipo, que no puedo correr a toda velocidad o que no funciono a mi máximo nivel, me quedaría sentado, porque no ayudaría a nadie. Pero siempre he sentido que si puedo estar ahí, ayudo al equipo. El cuerpo puede hacer milagros. Pasan cosas increíbles si tu cerebro puede convencerlo de que ocurran las cosas. Supe eso desde una edad temprana”.

Desde luego, esa teoría de Sherman tiene sus límites. No pudo jugar debido a una ruptura del tendón de Aquiles, que cortó su campaña de 2017 con los Halcones Marinos de Seattle y que limitó su efectividad en 2018, durante su primera temporada con los 49ers.

Pero en la presente campaña, ha mejorado, y se le seleccionó al Pro Bowl, algo que no ocurría desde 2016.



… y Prescott ante las Águilas

Frisco, Texas.- Dak Prescott simplemente revive sus días como jugador universitario con una lesión en el hombro que lo ha limitado en los entrenamientos por primera ocasión en cuatro temporadas como mariscal de los Vaqueros de Dallas.

En cuanto a si el Novato Ofensivo de la NFL en 2016 se perderá su primer juego como profesional cuando los Vaqueros intenten asegurar su lugar de postemporada en su visita a Filadelfia. La respuesta es un no rotundo.

“Estaré listo para el domingo”, dijo Prescott ayer, un día después de que el coach Jason Garrett reveló que Prescott no lanzaría el balón durante las prácticas al inicio de la semana después de que sufrió un golpe en el hombro durante una carrera a inicios del triunfo de Dallas 44-21 sobre los Carneros de Los Angeles la semana anterior.

No es la primera vez que Prescott aparece en el reporte de lesionados con molestias menores, pero sí es la primera ocasión en que se ha visto a ceder a su suplente las repeticiones en los entrenamientos. Cooper Rush hizo los honores durante las primeras dos prácticas de la semana.