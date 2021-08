Jugará otro mexicano en el futbol italiano

Ciudad de México— Hirving Lozano y Johan Vásquez tendrán otro paisano en Italia.

El delantero Teun Wilke formará parte del equipo Sociedad Polideportiva Ars et Labor, mejor conocido como SPAL, que actualmente milita en la Serie B (Segunda División).

Wilke Braams, de 19 años, comenzó su carrera en 2015 en la Sub 13 del Querétaro, donde realizó los procesos Sub 15 y Sub 17.

En 2018 fue fichado por el Heerenveen de Países Bajos, país en el que jugó para la Sub 19 y Sub 21.

Ya con tres años en el futbol europeo, Teun tendrá la oportunidad de disputar el máximo nivel en un club como el SPAL, que apenas el año pasado se encontraba en la Serie A.

El joven ariete también tiene paso por el Tricolor, pues ha sido parte de procesos de categorías menores.

Será el cuarto mexicano en el futbol italiano, pues además del 'Chucky' y Johan, también está Luka Romero, jugador que nació en Durango pero ha representado a la Selección de Argentina en categorías menores.