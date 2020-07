¿Jugar o no?

Associated Press

Al tiempo que Grandes Ligas se prepara para iniciar la temporada en menos de tres semanas mientras el coronavirus continúa asolando Estados Unidos, la ansiedad aumenta entre los peloteros de muchos equipos.

Félix Hernández, ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2010, se sumó a la lista de jugadores que han optado por no participar en la temporada 2020 debido a la pandemia. La decisión interrumpe –al menos de manera temporal— el intento del pitcher venezolano de revivir su carrera a los 34 años.

Las estrellas Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, y José Altuve, de los Astros de Houston, indicaron que planean jugar la campaña de 60 partidos, cuyo inicio está programado para el 23 ó 24 de julio. El relevista Sean Doolittle, que ayudó a los Nacionales de Washington a ganar la Serie Mundial el año pasado, tiene pensado jugar, pero ha advertido que en caso de sentirse incómodo abandonará la temporada. El zurdo de 33 años también se pregunta si las autoridades de Estados Unidos han hecho lo suficiente en el combate contra el Covid-19 como para la reanudación de las actividades deportivas.

Incluso la madre de Mike Trout sopesó la situación en Twitter, al exhortar a la población estadounidense a portar cubrebocas al tiempo que el actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana evalúa sus opciones para la temporada.

Trout y su esposa Jessica esperan el nacimiento de su primer hijo –programado para agosto–, por lo que el toletero de los Angelinos de Los Angeles ha dicho que no se siente seguro con la situación actual y podría perderse la campaña.

Por su parte el manager de Arizona, Torey Lovullo, informó que los relevistas venezolanos Silvino Bracho y Junior Guerra han dado positivo en Civid-19.

Los Diamondbacks habían revelado anteriormente que tres jugadores de su plantel de 40 habían dado positivo, pero el domingo identificaron por primera vez a alguno de sus peloteros contagiados.

“Los dos chicos que mencioné no presentan síntomas y se sienten muy bien”, detalló Lovullo. “Se encuentran bajo el protocolo, haciendo lo que pueden, cuidándose lo más que pueden en casa y sanando”.

En Oakland, dos lanzadores que los Atléticos tenían contemplados para su rotación, el as Mike Fiers y el zurdo peruano Jesús Luzardo, no se presentaron por segundo día consecutivo del reinicio de los entrenamientos debido a lo que el manager Bob Melvin catalogó como un asunto “pendiente” y se limitó a señalar que no se trata de algo relacionado con lesiones.

Oakland se vio obligado a postergar su primera sesión de entrenamientos con el plantel completo debido a que los resultados de las pruebas por COVID-19 realizadas a los jugadores no estuvieron listos después del fin de semana feriado por el Día de la Independencia. El equipo espera entrenar con plantel completo el lunes.

El manager de los Bravos de Atlanta, Brian Snitker, anunció el domingo que Hernández optó por no ser parte del equipo luego de participar en los entrenamientos del viernes y sábado en el Truist Park. Su baja se dio un día después que el estelar primera base Freddie Freeman, el relevista Will Smith y otros dos jugadores de Atlanta dieron positivo en coronavirus.

Minutos después de que el manager Dave Martinez, de los Nacionales, informara que dos peloteros de los 60 que fueron sometidos a las pruebas dieron positivo en Covid-19, Doolittle lamentó no haber recibido sus resultados el viernes e imploró a las autoridades de Grandes Ligas a “resolver esto”.

“Es una situación un tanto desorganizada”, subrayó Doolittle. “No estamos recibiendo los resultados a tiempo. Aún no nos han enviado los equipos de protección individual. Se supone que contaríamos con mascarillas N95, cosas así, batas y guantes. Se supone que tendríamos esas cosas, pero no las tenemos. Se trata de cosas necesarias para que la gente se sienta lo suficientemente segura para que sigamos en esta temporada”.

Doolittle dijo que aún no decide si jugará o no este año.

El manager de los Piratas de Pittsburgh, Derek Shelton, dijo que el jardinero dominicano Sócrates Brito y el pitcher Blake Cederlind dieron positivo en coronavirus y se les permitió ausentarse. Shelton reveló que otros jugadores del equipo han dado positivo, pero no han recibido la autorización del equipo para anunciar su diagnóstico.

El as Aaron Nola es uno de siete peloteros de los Filis de Filadelfia que no se han reportado a los entrenamientos. El equipo no ha revelado quienes de ellos se encuentran en la lista de contagios de Covid-19. Siete jugadores han dado positivo.

Los Medias Blancas de Chicago, por su parte, indicaron que dos jugadores han dado positivo y no presentan síntomas. Ambos se encuentran en cuarentena en Chicago.