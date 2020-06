Jugador de los Rockies, Charlie Blackmon da positivo por Covid-19

Associated Press

El jardinero Charlie Blackmon de los Rockies de Colorado dio positivo por el coronavirus, el primer pelotero de un club de las Grandes Ligas afectado por el padecimiento.

Una persona al tanto de la situación de Blackmon confirmó el resultado de la prueba de diagnóstico a The Associated Press. La persona pidió no ser identificado debido a que no se ha dado un anuncio público.

El diario The Denver Post fue el primer medio en informar sobre la condición de Blackmon, señalando que un total de tres jugadores de los Rockies han dado positivo.

Blackmon ha sido seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas en su carrera. Bateó para .314 con 32 jonrones y 86 carreras impulsadas la pasada temporada. Cumplirá 34 años el 1 de julio, día en el que los peloteros deben comenzar a reportarse para reanudar la pretemporada.

El comisionado del béisbol Rob Manfred impuso el martes una temporada de 60 juegos tras el fracaso de las negociaciones entre dueños y peloteros. La campaña, demorada por la pandemia, arrancaría el 23 o 24 de julio.

Los Filis de Filadelfia han informado que siete de sus jugadores han dado positivo por el virus, pero sin identificar a nadie. Varios otros equipos han reportado contagios entre sus jugadores.

El Denver Post señaló que Blackmon dio positivo la semana pasada tras entrenarse en el estadio Coors Field en Denver. El periódico informó que los Rockies procedieron a cerrar el parque, cumpliendo el protocolo de MLB.

Muchos jugadores de las mayores han estado entrenándose en semanas recientes ya sea en los estadios de las ciudades sede o los complejos de pretemporada en Florida o Arizona. MLB cerró todos los campamentos de primavera el viernes pasado debido a los reportes de contagios.

Blackmon acudió al Juego de Estrellas en las tres últimas campañas. Acumula un promedio al bate de .304 en nueve años.