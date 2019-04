Juego de Estrellas de 2026 será en Filadelfia

Nueva York.- El Juego de Estrellas en 2026 será en Filadelfia en honor del aniversario 250 de la Declaración de Independencia, informó a The Associated Press una fuente con conocimiento de la decisión.

La fuente habló a condición de anonimato al no estar autorizado a hablar antes del anuncio oficial.

Se anunció una conferencia de prensa para el martes en que participarán el comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred, el propietario de los Filis John Middleton, el gobernador de Pennsylvania Tom Wolf y el alcalde de Filadelfia Jim Kenney.

Será el primer Juego de Estrellas en el Citizens Bank Park, que fue inaugurado en 2004. En 1976, el clásico de mitad de temporada tuvo lugar también en Filadelfia, en honor del aniversario 200 de la declaración histórica, pero en el Veterans Stadium. El Juego de Estrellas de 1996 también se jugó en ese estadio, ubicado en el mismo complejo deportivo en el sur de Filadelfia. En 1943 y en 1952 el partido se escenificó en el Shibe Park.