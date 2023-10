Juego Bravos amistoso contra Atlanta United

Los Bravos del FC Juárez tendrán un partido amistoso en Estados Unidos para tratar de no bajar el ritmo de juego durante esta Fecha FIFA. El equipo juarense enfrentará hoy sábado al Atlanta United de la MLS a partir de las 8:00 am en las instalaciones de entrenamiento del club estadounidense (The Children’s Healthcare of Atlanta Training Ground) en Atlanta, Georgia.

Es la primera ocasión que el equipo fronterizo aprovecha un parón de Fecha FIFA para viajar y desarrollar un partido amistoso.

Los futbolistas que realizaron el viaje para este partido son Alfredo Talavera, Ramón Pasquel, Carlos Higuera, Moisés Mosquera, Denzell García, Michael Santos, Agustín Urzi, Diego Chávez, Gonzalo Pelúa, Manuel Castro, Francisco Reyes, Mario Osuna, Avilés Hurtado, Ángel Zapata, Javier Nevárez, Sebastián Saucedo, Aldo Cruz, José Manríquez, Luis Rodríguez, Christian Oliva, Aitor García, Amaury Escoto, César Sosa y Jan Carmona.

Los Bravos, dirigidos por Diego Mejía, tratarán de mejorar su funcionamiento dentro del campo para intentar dejar atrás su racha de tres partidos consecutivos con derrota y cuatro sin ganar en la Liga MX, pues la última vez que el conjunto juarense ganó fue en la jornada 7, el pasado 1 de septiembre, cuando derrotaron 3-1 en casa al Mazatlán.

Después de ese triunfo, los Bravos han empatado con Necaxa y han caído ante Atlas, Tijuana y Monterrey.

El Atlanta United está por disputar la última jornada de la temporada regular de la MLS y el equipo de Georgia ya se encuentra calificado a la postemporada, por esa razón también le interesa mantener el ritmo de juego.

Atlanta tiene dos partidos sin ganar en la MLS, en su último partido empató con el Columbus Crew con marcador de 1-1, antes había perdido 3-2 con el Philadelphia Union. Su última victoria fue el 23 de septiembre cuando venció 4-1 al Montreal.

Los Bravos volverán a la acción en la Liga MX y a su casa el viernes 20 de octubre cuando reciban a los Tuzos del Pachuca en acciones de la jornada 13 del Apertura 2023, partido que iniciará a las 7:06 pm en el Estadio Olímpico Benito Juárez.