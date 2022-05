Judocas van con todo

Los nervios combinados con las ganas de ya competir y el ánimo de saber que están en su casa se mezclan en los sentimientos de los integrantes del equipo de judo de la UACJ a unos cuantos días de ser los primeros en entrar en acción en la Universiada 2022, que se llevará a cabo en esta ciudad del 13 de mayo al 4 de junio.

Esta disciplina tendrá sus competencias los días 13 y 14 de mayo en el gimnasio del Tecnológico de Juárez, de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, y los Indios de la UACJ estarán representados por 16 judocas.

PUBLICIDAD

“El equipo tiene buena preparación, hace una semana acabamos de venir del clasificatorio, que estuvieron cinco atletas, de esos cinco clasificaron cuatro, ya teníamos otros clasificados directos por ser sede y el equipo se encuentra en este tiempo en la preparación competitiva”, dijo ayer el entrenador del equipo, Leonarde Avelle.

“Los equipos fuertes son la UANL y la U de G. Son equipos que vienen completos, todas las divisiones vienen dobles, entonces sí van a ser combates duros, pero igual siempre hemos estado entre los tres mejores equipos a nivel nacional desde 2005 a la fecha”, agregó el entrenador cubano.

Por su parte, Fernanda Rodríguez, de 19 años y estudiante de segundo semestre de Nutrición, confesó que siente nervios ante su primera Universiada Nacional, pero al mismo tiempo está tranquila por la preparación que ha tenido.

“Todo bien, entre el equipo nos estamos echando muchas ganas y sé que todos vamos a lograr los objetivos que tenemos”, compartió Fernanda.

“Me enamoré del deporte porque me cansé horrible en mi primer entrenamiento y fue como que ‘guau, este deporte me gusta’, me gustó entrenar desde el primer día que lo empecé a entrenar y pues es un deporte muy bueno para la defensa, forma de muchas maneras a los niños, enseña mucho respeto a las personas que lo practican”, agregó Fernanda Rodríguez.

“Me siento muy bien, me siento fuerte, nos estuvimos preparando durante mucho tiempo, entonces me siento capaz, confiado en que se pueden obtener buenos resultados”, dijo por su parte Miguel Ángel Corral, que compite en la división de -55 kg.

“Más que nada toda la preparación ya está lista, ahora lo que más trato de hacer es trabajar un poquito más en mi cabeza, tratar de que los nervios no me dominen, ya tratar de predisponer mi mente a lo que se viene y seguir con el trabajo con el que siempre hemos seguido”, señaló Corral.

Judo UACJ

Nombre Categoría

Ana Paola Castañeda -52 kg

Fernanda Rodríguez -57 kg

María Vázquez -57 kg

Sofía Calderón -70 kg

Nidia Rosales -78 kg

Monserrat González -78 kg

Miguel Corral -55 kg

Jonathan Wong -55 kg

José Vázquez -60 kg

César Mendoza -66 kg

Ángel Vázquez -73 kg

Emmanuel Torres -73 kg

Alejandro Ramos -81 kg

Alan Jasso -90 kg

Mario Zúñiga -90 kg

Luis López -100 kg

Entrenador: Leonardo Avelle

Asistente: Alejandro Alarcón