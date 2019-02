Judocas, por el boleto a Parral

Pertenecientes a siete distintos gimnasios de la ciudad, un total de 53 judocas juarenses participará en la Olimpiada Estatal de la especialidad, que tiene como sede Hidalgo del Parral.

Evolution, Alvídrez, Santa Teresa de Jesús (STJ), ITCJ, UACJ, Tamashi y Olympus son los dojos que tendrán representación en la justa que iniciará mañana.

El equipo Evolution es el que más artemarcialistas aporta para la delegación fronteriza, con 15, del gimnasio Alvídrez son 11, siete de Santa Teresa, cinco de las Liebres del ITCJ, ocho de Indios UACJ, cinco de Tamashi y dos de Olympus.

Nicolás Segura, sensei del equipo de STJ, comentó que la representación local va bien fortalecida, luego de los dos seriales que se realizaron como filtro selectivo para la Olimpiada Estatal.

“Durante los dos seriales que tuvimos agarramos a los cuatro mejores competidores de cada división y categoría, ahora en Parral ellos tendrán que buscar alguno de los dos primeros lugares para asistir al nacional”, aseguró el entrenador.

Los judocas infantiles que logren la medalla de oro o plata en la Olimpiada Estatal asistirán al nacional ‘Tomoyoshi Yamaguchi’ que se llevará a cabo en la Ciudad de México en el mes de abril, mientras que los juveniles (sub 18 y sub 21) irán a Toluca, Estado de México, a finales del mes en curso.

“Recordar que en la disciplina de judo no hay fase regional y por esa razón los ganadores van al clasificatorio nacional y ahí los mejores ocho de cada división quedan seleccionados, pero no es fácil ya que al clasificatorio asisten más de 25 delegaciones”, mencionó.

Por parte de la UACJ los judocas que asistirán al referido selectivo son: Angélica Vázquez, Michelle Espinoza, Rodrigo Mendoza, José Vázquez, Miguel Corral, Ángel Vázquez, César Mendoza y Manuel Valenzuela.

“Nuestras expectativas son muy positivas, ya que tenemos jóvenes con mucha experiencia no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como es el caso de Diana Rosales, quien hace dos años estuvo en Argentina en un Panamericano Infantil”, dijo.

Otros de los judocas esperanza de medalla son Diego Torres y Paola Gutiérrez, quienes también tienen amplias posibilidades de ser seleccionados nacionales.

El año pasado, luego de celebrada la Olimpiada Estatal, ya en el clasificatorio nacional solamente tres juarenses lograron calificar a la Olimpiada Nacional, por lo que este 2019 la delegación fronteriza quiere superar lo hecho y el primer paso lo dará este domingo en Parral.