Judocas juarenses compiten hoy en el Macro Regional de los Juegos Conade

Los judocas juarenses Diana Gutiérrez, Anakaren Rodríguez y Diego Torres viajaron este lunes rumbo a Aguascalientes para competir, a partir de hoy, en el torneo Macro Regional en busca del boleto a los Juegos Nacionales Conade 2022, que se llevarán a cabo en Sinaloa en el mes de julio próximo.

Rosendo Gutiérrez, sensei del Dojo Evolution, dijo que sus tres alumnos ganaron en su respectiva categoría en la fase estatal y en el Macro Regional habrá atletas del estado anfitrión, así como de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Chihuahua.

“Es un orgullo más, un logro que le ha costado a los muchachos bastante y estoy seguro que van a traer buenos lugares del Macro Regional. La expectativa es buena, estamos con muchachos que ya son internacionales, como Diego Torres y Diana Gutiérrez, que ya han ido a Panamericanos”, agregó Gutiérrez.

Estudiante de Del Valle High School en El Paso, Diana Gutiérrez es de las judocas más experimentadas e incluso es seleccionada nacional, y en la etapa estatal que se celebró en Parral se midió a otras dos fuertes competidoras de su mismo nivel.

“En Parral tuve tres competidoras, las tres somos muy experimentadas en el deporte y las tres somos seleccionadas nacionales; esta competencia estuvo muy reñida, ya que sólo una se iba al Macro Regional y tuvimos ahí una larga batalla, pero la más importante para mí fue la final, ya que ésa decidió si me iba a ir y estuvimos mucho tiempo compitiendo dentro del combate, pero pues al final logré ganarle a Gina Rodríguez de Parral”, comentó Diana, de 17 años de edad y que ganó el oro estatal en la categoría Sub-21, división 52 kilogramos.

“Ahora que voy a Aguascalientes me siento emocionada y segura de mí misma porque he entrenado duro desde que empezó la temporada de competencias, estoy entrenando tres horas en judo más una hora de crossfit, que es la preparación física, y también tenemos que cuidar la nutrición como atletas”, agregó Diana.

Hace seis años, Anakaren entró al judo porque quería aprender defensa personal, pero le gustó tanto la competencia que decidió se constante y en la fase estatal ganó el primer lugar en la categoría Sub-18, división 63 kilogramos.

“Me gusta que es un deporte que te enseña mucha disciplina y pues la hermandad, haces aquí como una segunda familia”, mencionó Anakaren, que como parte de su preparación para el Macro Regional iba al gimnasio por las mañanas, antes de sus clases en la Del Valle High School, además de entrenar por las tardes y de cuidar la alimentación.

Diego Torres tiene muy fijo el objetivo de llegar a una Olimpiada, sabe que tiene que ir paso a paso y por lo pronto triunfó en la etapa estatal de los Juegos Conade en la categoría Sub-18, división 50 kilogramos.

Con dos horas diarias de judo y de jiujitsu, Diego se preparó todos los días para competir ahora en Aguascalientes, donde peleará por el pase a la etapa nacional.

“Estoy desde los 6 años en el judo porque como todos, me imagino, empecé por peleas en la escuela y me metieron aquí para aprender a defender y ya más que eso me gustaron las competencias, me enganché y me quedé aquí”, comentó Diego, quien apenas en enero cumplió los 16 años.