Judge: Yanquis buscarán el título incluso sin Machado

Tampa, Florida.- Aaron Judge considera que los Yanquis tienen armas para pelear por el título, incluso si entre éstas no se encuentra Manny Machado.

“No estábamos en una situación en la que yo sintiera realmente que debíamos ir en busca de demasiadas grandes adiciones”, comentó el toletero de Nueva York ayer, en el primer entrenamiento de los Yanquis con el plantel completo. “Simplemente necesitábamos añadir quizá uno o dos chics clave, y traer de vuelta a otro par, que nos ayudarán a mejorar el nivel. Creo que lo hicimos”.

Una fuente cercana a las negociaciones, que solicitó permanecer anónima, dijo a The Associated Press que Machado ha llegado a un acuerdo por 300 millones de dólares y 10 años con los Padres de San Diego. Dicha persona comentó que el acuerdo está sujeto a la aprobación de los exámenes físicos, y por lo tanto no se ha anunciado oficialmente.

Los Yanquis se habían reunido con Machado en el receso posterior a la campaña, pero al parecer no presentaron una oferta formal por el estelar infielder.

“Lo que yo creo es que San Diego ha contratado a un pelotero realmente grande”, manifestó el manager de los Yanquis, Aaron Boone. “Pienso que tenemos un gran club. Pienso que contamos con variantes. Estuve aquí el año pasado y creo que teníamos un equipo realmente bueno. Hoy, sentado aquí, creo que somos un equipo más fuerte, con base en los movimientos que hicimos este invierno”.

Durante su primer año como manager, Boone logró una foja de 100-62, la mejor de Nueva York desde 2009, cuando conquistó la Serie Mundial. Los Yanquis han incorporado al lanzador zurdo James Paxton, al relevista Adam Ottavino, al campocorto Troy Tulowitzki y al pelotero de cuadro DJ LeMahieu. Además, firmaron nuevos convenios con los abridores CC Sabathia y J.A. Happ, así como con el relevista Zach Britton.