Juárez, sede de Olimpiada Regional

Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, informó ayer que serán dos las disciplinas que se disputen en Ciudad Juárez durante la Olimpiada Regional.

“De la Olimpiada Regional ya está confirmado boliche y estoy seguro que hay otro, no lo traigo ahorita aquí en mente, pero son dos deportes del Regional que se vienen a Ciudad Juárez”, dijo el directivo estatal.

Tras hacer una consulta, dijo que en esta frontera será el voleibol y reiteró al boliche.

“Aquí en Ciudad Juárez es el voleibol. Olimpiada Regional, Ciudad Juárez se queda con el boliche, en Chihuahua se queda ajedrez y atletismo, junto con el futbol asociación. Serían los únicos deportes que alberga el estado de Chihuahua”, agregó Santa Rosa.

Señaló que hay un acuerdo por el que cada año se hace una rotación de las sedes del nacional.

“En la zona, que somos la zona dos, hay un acuerdo en el que cada año se van rotando las sedes del nacional, en esta ocasión, debido a la petición de Conade de volver a organizar la Olimpiada Nacional en siete disciplinas, se tomó la decisión de soltar esos deportes, ya que estaríamos organizando una fiesta en la que no participamos, aparte del costo que esto implica de hospedaje y alimentación de las demás delegaciones”.

De esa manera se llegó a un acuerdo con la zona y ellos optaron por tomar algunos deportes, por lo que en esta única ocasión las competencias regionales estarán divididas entre Aguascalientes, Durango y Chihuahua del 21 de marzo al 14 de abril.

En relación a la Olimpiada Nacional, dijo que serán siete las disciplinas que albergará el estado de Chihuahua, “que son atletismo, hockey on line, softbol, beisbol, basquetbol, basquetbol en modalidad de tres por tres y el raquetbol”.



Pista nueva

Por otra parte, Santa Rosa dijo que a esta frontera le urge una pista nueva, para lo cual ya han tenido pláticas con el rector de la universidad –UACJ– y con autoridades locales, además de que ya se cuenta con un presupuesto, pero se han visto afectados por recortes presupuestales.

“Nos urge una pista aquí en Ciudad Juárez, no puede ser que la ciudad productora número uno de velocistas en el país no tenga una pista decente.

“Hemos estado en contacto con Ciudad Juárez, hemos tenido reuniones con el rector, ya tenemos los presupuestos, estamos viendo la manera de bajar los recursos, ya que las dos instituciones pues nos hemos visto afectadas con recortes en nuestros presupuestos, pero sí estamos viendo la posibilidad de hacer una inversión tripartita en la que se pueda seguir apoyando a los velocistas y a los atletas de Ciudad Juárez”.

“Es una pista de tartán, creemos que funcionó mejor la de tartán, tenemos dos presupuestos que son alrededor de los 7 y 8 millones de pesos sobre la mesa y ahorita estamos viendo la manera del financiamiento”, declaró.



Eventos internacionales

El director del deporte estatal informó también que están muy cerca de concretar la realización de un torneo Centrobasquet Sub 18 para el mes de agosto en Ciudad Juárez, y para septiembre u octubre habrá un Panamericano de Beisbol para jugadores de 14 años, además de un Nacional de beisbol de 5x5.

“El 5x5 es una nueva tendencia que trae la Federación Internacional de Beisbol de hacer una especie de beisbol callejero para seguir impulsando este deporte entre los niños y jóvenes, que no se tenga que utilizar una gran instalación y un equipamiento, sino que con una simple pelota y las bases, como a lo mejor alguna vez lo jugamos en el barrio”.