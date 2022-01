Juárez, sede de la Universiada Nacional

Tentativamente del 12 al 30 de mayo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) será sede de la Universiada Nacional 2022 y dos meses antes albergará la segunda etapa de la Universiada Estatal, con lo que se reactivan las competencias deportivas universitarias en México luego de que en el 2020 se suspendieran y el año pasado se llevaran a cabo en diferentes ciudades y fechas, bajo el nombre de Campeonato Nacional Universitario.

Según reportes periodísticos, Manuel Merodio Reza, secretario general del Consejo Nacional del Deporte de la Educacion (Condde), dio a conocer que la UACJ será la anfitriona de la Universiada Nacional este año.

El dirigente, que es egresado de la UACJ, espera que en la fase nacional estén presentes cerca de 150 universidades de todos los estados del país para competir en las 28 disciplinas individuales y de conjunto.

Hugo Padilla, subdirector de deportes de la máxima casa de estudios de esta frontera, dijo ayer que él todavía no tiene conocimiento oficial de que aquí se vaya a realizar la Universiada Nacional.

“Hay rumores de que va a ser aquí, la gente anda diciendo eso, pero de manera oficial todavía no tengo nada, oficial, oficial, nada todavía”, declaró Padilla.

Al interior de la UACH trascendió que hay altas probabilidades de que en el evento nacional ellos alberguen las competencias de atletismo, debido a que la pista del Estadio Benito Juárez no está en buenas condiciones y la del Estadio 20 de Noviembre no cumple con los requisitos porque sus curvas no están bien trazadas.

Etapa estatal

Del 24 al 27 de febrero próximos, se llevará a cabo la Universiada Estatal en su primera etapa en la ciudad de Chihuahua, mientras que la UACJ será sede de la segunda fase, del 3 al 6 de marzo.

La capital del estado recibirá en la etapa estatal las disciplinas de atletismo, futbol de asociación, futbol bardas, basquetbol, basquetbol 3x3, voleibol de sala, así como tochito, todas ellas en ambas ramas; todo ello se celebrará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua y tendrá como sub sede el Tec de Monterrey campus Chihuahua.

Mientras que el tiro con arco se desarrollará en la Universidad La Salle Chihuahua.

La segunda etapa tendrá lugar en Ciudad Juárez, con la participación de los equipos representativos de taekwondo, ajedrez y tenis de mesa.

Los eventos de la Universiada Estatal serán clasificatorios para la etapa Regional programada para el mes de abril en Zacatecas.

CONDDE 2022…

Universiada Estatal

Primera Etapa 24-27 febrero

Sede UACH

Atletismo

Beisbol

Futbol Asociación

Futbol Bardas

Basquetbol

Basquetbol 3x3

Voleibol Sala

Voleibol Playa

Tochito

Sede ULSA

Tiro con Arco

Segunda Etapa 3-6 marzo

Sede UACJ

Tenis

Tenis de Mesa

Taekwondo

Ajedrez

Universiada Regional

Mes de abril en Zacatecas

Universiada Nacional

12-30 de mayo en Ciudad Juárez