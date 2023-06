Juarenses levantan plata y bronce en Nacionales Conade

Una perdió una uña en plena acción, otra tuvo que cortarse el cabello para poder competir, pero al final el esfuerzo y sacrificio valió la pena para las juarenses Karina Ceballos y Catherine Garibay, quienes ganaron medallas de plata y bronce en levantamiento de pesas de los Juegos Nacionales Conade, que se llevaron a cabo el fin de semana en Tepic, Nayarit.

En la categoría de 71 kg Sub 20, Karina conquistó bronce en arranque, plata en envión y plata en total, mientras que Catherine se colgó el bronce en arranque, envión y total en la categoría de 45 kg Sub 20.

Vía telefónica desde Tepic, Karina dijo sentirse muy feliz porque había trabajado mucho para este evento y por lo mismo ella no dejaba de entrenar a pesar de los dolores.

“Es que tenía el dedo lastimado, una uña se me estaba cayendo, entonces no podía hacer bien el agarre, y pues de hecho yo no le había dicho a mi coach hasta que pasé los dos primeros levantamientos de arranque y ya en el tercero era darle y pues le tuve que dar”, comentó la atleta de 17 años de edad.

Karina consideró que la competencia fue buena y en envión, donde ganó la plata, se vio más afectada por su lesión en la mano izquierda.

“En el envión, donde tuve la plata, en el último levantamiento sí estuvo… bueno desde que empecé el primero porque me empezó a sangrar la uña que se me levantó”, dijo Karina.

Catherine, de 18 años de edad, dijo estar muy feliz y orgullosa por haber conseguido tres medallas, al tiempo que consideró que no fue fácil ganarlas.

“Tuve que cortarme el pelo para poder competir porque estaba un poquito subida de peso y tenía que pesar 45 kg exactos, entonces estaba yo 200 gramos arriba y me lo tuve que cortar para poder dar el peso que me pedían para poder competir”, señaló la deportista juarense, que en arranque levantó 46 kg y en envión 59.

“Era el pronóstico de las niñas, ya más o menos sabía cómo estaba la cosa y yo tenía pronosticado ese lugar que les corresponde este año”, declaró por su parte el entrenador Carlos Iván Flores. “Las dos son muy jóvenes, entonces todavía les quedan otros dos años en la misma categoría, donde deben de mejorar el resultado, yo creo que Karina para el próximo año debe ganar oros y Catherine también ya estar peleando los oros el siguiente año”, agregó Flores.