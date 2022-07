Juarenses buscan más medallas

Los juarenses Irlanda Rodríguez y Clemente Lara regresaron como subcampeones Panamericanos Juveniles de taekwondo, después de haber competido la semana pasada en el ‘Pan American Junior & Cadet Championship’ en Costa Rica.

La agenda para los dos atletas de 17 años luce muy apretada, pues apenas pisaron tierra juarense y este martes viajaron a Culiacán, Sinaloa, para tomar parte en los Juegos Nacionales Conade. Después de eso, se volverán a concentrar en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, con muchas posibilidades de hacer un campamento junto a la selección juvenil en Francia, antes de viajar a Bulgaria para competir en el Mundial programado para el mes de agosto.

“Fuimos a un Panamericano a Costa Rica, los resultados se dieron bien, quedé en segundo lugar, subcampeona”, compartió Irlanda. “Estuvieron difíciles las peleas, fueron tres. La primera fue contra Estados Unidos, la segunda contra Perú y la tercera contra Canadá”.

Irlanda Aroni mencionó que en esta ocasión no se le dio el triunfo en la final, en un combate que resultó muy reñido, pero se mantiene en el trabajo constante que le permita cosechar más victorias.

–Con tantas medallas ganadas, ¿cómo mantienes los pies en la tierra?

“Mi profe siempre me ha enseñado a tener los pies en la tierra, mi mamá también, mi papá, siempre hay que ser humilde en cualquier aspecto, eso es lo que me han enseñado, es lo primero que me han dicho, ser humilde, nunca creerte o así porque hemos batallado también, y aquí están los resultados”, respondió Irlanda Aroni.

Por su parte, Clemente comentó que tuvo cuatro peleas en Costa Rica, entre ellas la tercera donde pudo cobrar revancha ante un competidor de Estados Unidos con quien había perdido en Puerto Rico meses antes. En el combate por el oro, el juarense perdió con el representante de Haití.

“Me siento contento porque siento el progreso, o sea, tener la revancha con Estados Unidos y poderla sacar ahora yo, y ahora se viene la revancha con el muchacho de Haití ya en el Mundial”, dijo Lara Palomino.

“Quiero agradecerle a mi profesor, a mis familiares que me estuvieron apoyando mucho. Estoy muy contento de que cuando estoy lejos estoy recibiendo su apoyo, aunque no los vea y esté yo lejos, sé que tienen mucha fe en mí y les agradezco mucho eso; también a mi escuela ‘Lozoya taekwondo’, estoy muy agradecido con ellos por todo el apoyo y toda la motivación que me dan”, finalizó Clemente.

Conózcalos

Nombre: Irlanda Aroni Rodríguez Serrano

Fecha de nac.: 15 de marzo de 2005

Lugar de nac.: Chihuahua

Edad: 17 años

Estatura: 1.67 m

División: -52 kg

Nombre: Clemente Lara Palomino

Fecha de nac.: 12 de febrero de 2005

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.89 m

División: -73 kg