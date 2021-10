Juarenses apuntan al oro

Para Abel será la primera vez, para Saúl la tercera experiencia, pero ambos cumplirán el sueño de asistir, en sus respectivas categorías, al torneo Panamericano de Judo que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre próximos en República Dominicana.

Abel Lozada tiene 12 años de edad y buscará cerrar con broche de oro el 2021, luego de que en abril se coronó campeón nacional en Aguascalientes y la semana pasada lo hizo en Oaxtepec, donde ganó su pase al Panamericano.

Saúl Fernández, de 14 años, va por su tercer Panamericano con la mira bien puesta en la medalla de oro, luego de que en Guayaquil 2018 terminó en quinto lugar y en Guadalajara 2019 se colgó el bronce. Este año, fue primer lugar en el Nacional de Aguascalientes, en los Juegos Nacionales Conade y la semana pasada en Oaxtepec.

“Quiero una medalla de oro en un Panamericano, hasta ahorita nada más he tenido un tercer lugar, pero siempre hay una meta qué cumplir, entonces a mí me gustaría tener la medalla de oro”, dijo Saúl en el dojo Alvídrez, donde por ahora lleva a cabo sus entrenamientos.

En el combate por el oro en Oaxtepec, Saúl terminó con la mano izquierda lesionada y eso dificultó un poco más su pelea y por eso ganarlo le hace sentir que ha sido uno de sus mejores triunfos.

“Estuvo muy, muy reñido la verdad, me tocó un competidor zurdo, es muy raro encontrar un competidor zurdo, entonces lo de la mano fue un susto que me metió, me lanzó y puse la mano para caer boca abajo”, compartió Saúl.

-¿Cómo te sientes con este triunfo?

“Me sentí muy bien, pero después de eso (lesión) me sentí muy nervioso y ya proyecté al otro y vi al árbitro y me sentí muy relajado, entonces fue una de mis victorias favoritas”, respondió Saúl, que empezó en el judo a los cuatro años en el dojo del Tecnológico de Juárez.

“Íbamos preparados, pero el último combate fue el más difícil, fue la final, duró creo que 10 minutos la pelea, fue muy cansado. El tiempo, lo que duró fue lo complicado”, dijo por su parte Abel, en relación a la pelea en la que ganó el oro en el Nacional de Oaxtepec.

Abel entrena esta disciplina desde los tres años de edad, cuando iba a los entrenamientos de su papá, le gustó este deporte y desde entonces lo practica.

-¿Qué sentiste al ganar el Nacional?

“Me dio gusto porque ya voy a ir al Panamericano y en el otro, como fue mi primer lugar nacional, pues sí me sentí muy contento con el resultado”.

-¿En qué te ha ayudado el judo?

“Pues en vivir tranquilo, no vivir con miedo de que me vaya a pasar algo, saber cómo defenderme o así”.

Nombre: Saúl Fernández Valenzuela

Fecha de nac.: 20 de febrero de 2007

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 14 años

Estatura: 1.71 m

División: 60 kg

Categoría: Sub-15

Dojo: ITCJ

Nombre: Abel Lozada Martínez

Fecha de nac.: 27 de mayo de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 12 años

Estatura: 1.50 m

Peso: 49 kg

Dojo: Woodpecker