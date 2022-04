Juarenses, al Panamericano de Wushu

Cinco atletas juarenses del Instituto Charza de Wushu ganaron diferentes medallas en el Campeonato Nacional de esta disciplina que se celebró recientemente en la ciudad de Chihuahua y ahora tienen en puerta el torneo Panamericano que se desarrollará en Brasil en el mes de julio próximo.

Christian Valenzuela, sensei de la academia, comentó que cinco de sus alumnos junto con otros dos de la Academia Gurrola Wushu, compitieron en el evento nacional después de haber pasado por las fases municipal y estatal.

“Nuestros alumnos una vez más se colaron al medallero, todos lograron medalla, la competencia estuvo interesante, sobre todo que se reactivaran las competencias a nivel nacional de wushu de manera presencial, puesto que hubo eventos anteriormente, pero de manera virtual”, señaló Valenzuela.

Samuel Montalvo regresó a la frontera con una medalla de plata y una de bronce colgadas al cuello, Raúl Rubio con un oro y una plata, Aarón Pastrana con un oro y una plata, Karen Pastrana con dos platas, y Dilan Cázares con dos oros. Además, Joaquín Hernández ganó una plata y Johar López un bronce, los dos de la Academia Gurrola.

“En este nacional me sentí conforme, claro que siempre hay cosas que se necesitaron trabajar más, que siento que me faltaron, pero en general me sentí con un buen performance y pues bien feliz con el trabajo que hemos hecho junto con Samuel, con el profe Cristian y con los demás profes de la academia y junto con ayuda de otros atletas del país”, dijo Raúl Rubio, de 18 años de edad.

“En junio del año pasado tuvimos un mundial virtual y ahora este nacional en casa, es el primero en Chihuahua, entonces nos tocó un poquito más de presión porque estábamos en casa”, mencionó Montalvo, uno de los más experimentados de la academia.

Aarón Pastrana, de 18 años de edad, consideró que como comunidad de artemarcialistas crecieron más en este nacional porque hubo más competencia que en torneos previos por las limitaciones que había.

“Fue muy interesante porque sí sentí la diferencia de competir con más gente, sentí que me necesitaba empujar más a otro límite para poder subir un paso más en el escalón”, dijo Aarón.

“Me gustó mucho este torneo, aprendí muchas cosas, es muy padre tener esta convivencia con otros atletas del país que son competencia, pero se pueden hacer amigos y es padre poder aprender de estos atletas con mayor rendimiento y saber cómo puedo mejorar yo en mis formas”, mencionó Karen Pastrana, de 14 años.

“Por anteriores competencias ya tenía conocidos y habíamos hecho amigos y ahora pudimos convivir más y soltarnos un poco más, conocer más a nuestros compañeros y a nuestros competidores”, comentó Dilan Cázares, de 14 años de edad y que compitió en manos libres y en armas largas y cortas.

Christian hizo un llamado a las autoridades y al sector privado en busca de apoyos para las siguientes competencias de estos artemarcialistas locales.

“Sobre todo porque este es un deporte que si bien gusta mucho y es vistoso, y además con un alto grado de dificultad, es un deporte que luego no se considera para ciertos apoyos, pero el esfuerzo que realizan los atletas es titánico, es muy grande.”

Nombre: Samuel Montalvo

Fecha de nac.: 7 de enero de 1987

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 35 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 65 kg

Nombre: Raúl Rubio

Fecha de nac.: 30 de marzo de 2004

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 18 años

Estatura: 1.76 m

Peso: 72 kg

Nombre: Aarón Pastrana

Fecha de nac.: 15 de octubre de 2003

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 18 años

Estatura: 1.80

Peso: 70 kg

Nombre: Dilan Alejandro Cázares

Fecha de nac.: 29 de abril de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 13 años

Estatura: 1.57 m

Peso: 43 kg

Nombre: Karen Pastrana

Fecha de nac.: 23 de enero de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 14 años

Estatura: 1.56 m

Peso: 55 kg

Medallistas

Nombre Medallas Academia

Aarón Pastrana 1O, 1P Charza

Dylan Cázares 2O Charza

Raúl Rubio 1O, 1P Charza

Samuel Montalvo 1P, 1B Charza

Karen Pastrana 2P Charza

Joaquín Hernández 1P Gurrola

Johar López 1B Gurrola