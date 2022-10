Juarenses, al Juego de Estrellas de la Liga de Futbol Americano en bikini

Todo esfuerzo tiene su recompensa, y para las juarenses Jessica Briones y Angélica López llegó en su primera temporada con el equipo de Malkeridaz al ser seleccionadas para el Juego de Estrellas de la Liga de Futbol Americano en bikini (WFL), que se llevará a cabo en Saltillo, Coahuila, durante el próximo fin de semana.

“Sí, la verdad la convocatoria para el juego de estrellas es como lo más esperado al final de la temporada para todas las jugadoras, entonces nos motiva mucho a estar echándole ganas durante todo el torneo”, dijo Jessica Briones, quien se desempeña como guardia izquierda de las Malkeridaz.

“Es un honor, la verdad no lo esperaba, obviamente es una invitación a seguir mejorando, una mejora continua para seguir preparándonos y ser mejor jugadora, agregó la jugadora de 29 años de edad.

–¿Por qué te gusta este deporte?

“Me gusta porque tienes que tener una disciplina tanto deportiva como alimenticia, como mental, porque tienes que estar concentrada, tienes que salir y dejar atrás lo que hay en casa, es un deporte que integra toda la salud mental y física, siento yo”.

Anteriormente, Jessica jugaba futbol flag, por lo que ésta fue su primera temporada, lo mismo que para las Malkeridaz, aunque el proyecto surgió en el 2019.

“Para mí fue una buena temporada para ser el primer equipo de Malkeridaz, realmente quedamos en una buena posición como equipo, obviamente vamos a ir mejorando, vamos a ir adaptándonos, pero pues ésta es la recompensa”, comentó Jessica Briones.

Por su parte, la corredora y receptora Angélica López González señaló que para ella fue una buena temporada a pesar de que hubo cambios en jugadoras y entrenadores.

“En lo particular estaba acostumbrada a que otras personas en la línea me cuidaran y esta vez era como de ir trabajando junto con ellas”.

Angélica reconoce que en un principio no fue fácil para ella animarse a jugar este deporte porque ella no era de andar destapada, pero lo que le ayudó mucho fue haber tenido un partido de preparación en la ciudad de Chihuahua, donde nadie la conoce.

“Entonces para mí fue fácil salir al campo en bikini porque dije ‘es gente que no me va a volver a ver en su vida’. Creo que si hubiera sido aquí en Juárez el primer juego me hubiera dado más pena o me hubiera sido más difícil, pero conforme avanza el juego la verdad a uno se le olvida que trae bikini”.

–¿Cómo ha sido la respuesta de la afición?

Pues mucha gente que no ha venido a ver los juegos piensa que es un show o que prácticamente nos venden, entonces sí es muy difícil hacerlos entender que es un juego o de invitarlos y que no lo tomen como ‘ah, no quiero ir a ver viejas encueradas’, porque es lo primero que mencionan”.

–¿Cómo te sientes con esta convocatoria al Juego de Estrellas?

“Estoy muy emocionada, la verdad hace unos años me habían hablado, pero por situaciones ajenas no pude asistir, entonces cada año que seguía jugando siempre decía ‘quiero hacerlo, quiero lograrlo, quiero que me vuelvan a hablar’, pero no se daba o se le daba la oportunidad a alguien más y esta vez que me avisaron pues sí fue muy importante, sí estaba muy feliz”, respondió la estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la UACJ.

Conózcalas

Nombre: Jessica Yazmín Briones Hinojos

Posición: Guardia izquierda

Equipo: Malkeridaz

Fecha de nac.: 22 de octubre de 1993

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 29 años

Estatura: 1.57 m

Peso: 57 kg

Nombre: Angélica López González

Posición: Corredora y receptora

Equipo: Malkeridaz

Fecha de nac.: 29 de octubre de 1995

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 27 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 57 kg