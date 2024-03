Juarenses, a Panamericano de Taekwondo

Los juarenses Natalia Chávez y Gael Marentes regresaron de Costa Rica con la medalla de oro colgada al cuello y con el boleto asegurado para competir en el Panamericano de Taekwondo que se llevará a cabo en Querétaro a mediados de este año.

Junto a ellos, Lizbeth Orduño volvió a la frontera con una medalla de bronce en su haber.

“Me fue muy bien, tuve cuatro peleas, todas las gané en dos rounds, gané la medalla de oro y el pase al Panamericano”, compartió Natalia, quien compitió en la categoría cadete, -156 cm y -53 kg.

La atleta de 12 años dijo sentirse muy feliz con el resultado y satisfecha porque ganó en el torneo internacional que se desarrolló en Heredia, Costa Rica, el pasado fin de semana.

–¿Cómo te sientes para el Panamericano?

“Me siento nerviosa, pero motivada para llegar ahí con todo y esperar a ver si gano”, respondió Natalia, que dedicó la medalla de oro a su papá por todo el apoyo que le da y el esfuerzo que hace para llevarla a todos los torneos.

“La verdad era una meta que tenía desde que lo habían anunciado y pues quería buscar mi pase al Panamericano, que va a ser en Querétaro, y me sentí muy seguro de mí mismo porque yo sé todo lo que he trabajado y lo que he entrenado”, dijo por su parte Gael, de 13 años de edad y que ganó el oro en cadete, -172 cm y -61 kg.

Gael tuvo dos peleas en tierras ticas, la semifinal frente Costa Rica y la final contra el representante de los Estados Unidos. En esa última tuvo que remar contra la corriente después de haber perdido el primer round y ganar los dos siguientes.

De 11 años, Lizbeth Orduño también tuvo dos peleas, primero le ganó a Estados Unidos y después perdió con la representante de Ecuador.

“Casi la gano, en el último segundo me metió un giro y perdí, pero sigo aprendiendo de mis errores y pues feliz”, comentó Lizbeth, que compite en cadete, 152 cm y -41 kg.

–¿Qué crees que te faltó para haber derrotado a la niña de Ecuador?

“En el último segundo estaba en la orilla y cuando me metió el giro me hubiera hecho para atrás, pero no lo hice y me metió a la cabeza y pues perdí”.

Conózcalos

Nombre: Natalia Chávez Zapata

Fecha de nac.: 16 de agosto de 2011

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 12 años

Estatura: 1.55 m

Peso: 52 kg

Nombre: Lizbeth Orduño Aguirre

Fecha de nac.: 27 de mayo de 2012

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 11 años

Estatura: 1.52 m

Peso: 40 kg

Nombre: Gael Marentes Trujillo

Fecha de nac.: 8 de mayo de 2010

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 13 años

Estatura: 1.72 m

Peso: 60 kg