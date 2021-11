Juarense va por México

Hace tres años, Kevin Galindo por fin encontró un deporte que no lo aburre, que no debió abandonar como otros que practicó de más chico, y que hoy lo tiene a unas horas de competir y representar a México en el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe de Kickboxing, avalado por la Confederación Panamericana de esta disciplina.

La cita es en la Riviera Maya y el evento se desarrollará del 11 al 14 de noviembre.

A finales de septiembre de este año, el artemarcialista juarense de 16 años de edad ganó en el torneo nacional celebrado en Monterrey y fue ahí donde consiguió su pase para la competencia internacional.

Kevin entrena en Capital Fight Academy, con Jaime Hernández, y ahí fue sometido a un duro campamento de preparación en los dos últimos meses.

“Corría en las mañanas, a las 6:00, iba a entrenar a las 8:00 de la mañana y salía como a las 11, luego iba a las pesas de 12:00 a 1:00 y volvía a entrenar en la tarde de 7:00 a 9:00, y ese fue todo mi campamento de entrenamiento”, comenta Kevin.

Su andar en las artes marciales mixtas empezó en noviembre del 2018, impulsado por su hermano mayor, Ángel, de 20 años, quien ya practicaba esta disciplina. Los primeros días no fueron fáciles para Kevin, sobre todo porque tenía que levantarse muy temprano y los dos debían recorrer una buena parte de la ciudad en camión, desde Las Torres hasta la calle 21 de Marzo.

“Teníamos que irnos muy temprano porque nos íbamos en ruta y era la parte que no me gustaba, la levantada. Teníamos que estar a las 8:00 de la mañana de lunes a viernes. Salíamos de la casa como a las seis y media, e íbamos a esperar la ruta y era en tiempo de frío. Todavía llegábamos por la 21 de Marzo y había como un camino que teníamos que ir caminando porque la ruta no pasaba hasta allá”.

–¿Qué te motivaba levantarte?

“Cada que íbamos veía cómo todos los demás, que ya eran más avanzados, se preparaban para los torneos que iban a asistir y lo que me motivaba era decir ‘yo quiero ir a un torneo también’, ‘yo quiero participar’. La mentalidad que tenemos es llegar a ser profesionales y así era como nos motivábamos entre los dos”.

Ahora, a la Riviera Maya, Kevin no va como turista a disfrutar del paisaje, sino con una mentalidad totalmente diferente.

“Primero que nada es lograr el objetivo, que es ganar, vamos con la mentalidad y bien formados para ganar, y espero agarrar mucha experiencia sobre todo, que gane o pierda agarrar experiencia de cómo es todo eso, porque se va a sentir más presión porque es un torneo todavía más importante”.

Antes de llegar a este deporte, Kevin también practicó karate y futbol soccer, pero los dejó porque se aburrió al sentir que todos los días veía lo mismo.

“Mi hermano me dijo que en esto de MMA veían lucha, jujitsu, boxeo, kick, veían diferentes cosas y fue lo que sí me gustó; por ejemplo, un día vemos kick y al otro vemos lucha y así ya es diferente y es lo que me va gustando, que veo diferentes cosas”.

Finalmente, Kevin Galindo agradece el apoyo de su familia y de patrocinadores, que han hecho posible que mañana él aborde un avión y en una cuantas horas esté en Cancún, listo para pelear.

“Quiero agradecer a mis patrocinadores, que son los que hicieron posible que en estos momentos pueda ir para allá, que es el Toro Qüintaco Jr. en Paseo de la Victoria, Biobárica Juárez y Juárez City. Biobárica Juárez es mi terapeuta, los que me ayudan con las lesiones. Gracias a todos ellos voy bien a mis peleas”.

Nombre: Kevin Manuel Galindo Arroyo

Fecha de nac.: 1 de febrero de 2005

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 16 años

Estatura: 1.71 m

Peso: 49 kg

Categoría: Low kick

División: -51 kg

Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe de Kickboxing

Avalado por la Panamerican Kickboxing Confederation

11 al 14 de noviembre 2021

Cancún, Quintana Roo