Juarense termina dentro del Top 10 en el Mundial de Wushu

Aquellos atletas a los que admiraba y veía de niño en la televisión o en las redes sociales, ahora fueron rivales de Raúl Rubio en el Mundial de Wushu que recientemente se celebró en Dallas, Texas, donde el juarense de 19 años de edad logró ubicarse en el Top 10 en la modalidad de espada.

“Es el Mundial de Wushu que se hace cada dos años, donde van los mejores atletas de cada país y donde buscan subir posiciones o ganar medallas”, explicó Rubio, quien logró su boleto a esta justa mundial a través del Circuito Nacional de Wushu.

“Competí en tres categorías, manos libres, espada y lanza. Cabe destacar que esta era mi primera competencia de talla mundial en lo que son las ligas mayores. En las tres me fue bien, en las tres saqué score arriba de nueve, pero en la que mejor score tuve fue en espada, donde saqué un 9.71, fui el score más alto de la selección mexicana en esa competencia y me pude colocar dentro del Top 10 de la categoría del mundo”, agregó el artemarcialista fronterizo.

Una de las tres categorías en las que compitió tuvo 65 competidores, que fue el mayor número, pero donde logró colarse en el Top 10 al quedar en el décimo lugar fueron 30 atletas los que compitieron.

“Es un sueño para mí, yo desde muy chiquito veía estas competencias, siempre había querido estar dentro de los mejores del mundo, desde chiquito las veía y siempre quise competir ahí. Se me hizo muy padre que a los competidores que yo veía por YouTube o en la tele, que yo admiraba, pues ya no eran personas que admirar, ya eran mis contrincantes, ya era la gente contra la que yo estaba compitiendo, y quedar entre ellos la verdad sí es algo que me emociona mucho, me pone muy feliz poder estar entre las personas que yo más admiraba del wushu”.

-¿Qué aprendiste al competir ahora contra quienes admirabas?

“Qué aprendí, que yo pensaba que estaba más o menos, pues al parecer no, sí me falta mejorar muchas cosas, pero poder lograr un Top 10 para mí refleja todo el esfuerzo que he hecho y que vamos por buen camino, en la dirección correcta con mi equipo de trabajo, con mis profesores, que vamos en buen camino y hay que seguir por esa dirección”.

-¿Cómo fue tu preparación para este Mundial?

“Tuve diferentes preparaciones, desde lo que es la preparación física que me ayudó un compañero de la selección, profesor también mío, Samuel Montalvo, me dio un programa de fuerza. Tuve preparación nutricional, tuve nutrióloga, también compañera de la selección. Y claro mi equipo de trabajo de aquí de mi academia, el profesor Christian Valenzuela, mis amigos atletas, competidores, Dilan, Karen, Aarón, Isis, todos apoyándome y todos fueros parte de mi progreso para mi preparación”.