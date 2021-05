Juarense se proclama Campeón de Campeones en la Liga de Expansión

Cortesía

El portero juarense Andrés Sánchez atajó el primero disparo que recibió en la tanda de penales y se lo hizo a un paisano suyo, Camil Eguade, con lo que ayudó a que los Alteños de Tepatitlán derrotaran ayer 5-4 a Tampico Madero en los tiros desde los once pasos, luego de haber ganado 2-0 en el tiempo regular del partido de Vuelta y así haber forzado la definición en el alargue sobre la cancha del Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez.

Con el triunfo, Tepatitlán se convierte en el primer Campeón de Campeones de la temporada 2021-21 de la Liga de Expansión del futbol mexicano y como premio recibirá cinco millones de pesos.

En la Ida la Jaiba Brava había ganado 2-0 y por eso ayer tuvieron que jugar tiempos extras y al mantenerse el empate en el global recurrir a la tanda de penaltis.

El primero en cobrar desde los once pasos fue Fernando Ponce, quien no falló y adelantó a Tepatitlán en el marcador. Luego fue el turno del juarense Eguade por parte de Tampico, pero su disparo no fue con mucha potencia y Sánchez se lo atajó por abajo. Luis Robles no aprovechó para darle más ventaja a los Alteños y su disparo fue detenido por el arquero Kefren Avilés.

Al término de los cinco disparos, cada equipo había anotado tres goles, por lo que llegó la muerte súbita, en la que Edson Rivera y Luis Morales anotaron para Tepatitlán, Óscar Manzanárez lo hizo para la Jaiba, pero llegó el turno de Luis Flores, quiso colocar el balón muy pegado a la base del poste derecho de Sánchez y lo mandó hacia afuera para que los Alteños amarraran la victoria.

En el tiempo regular, el juarense Sánchez se vistió de héroe apenas a los 12 minutos de iniciado el juego cuando con la mano izquierda alcanzó a desviar un fuerte remate de cabeza de Daniel Lajud. De no haber evitado el gol, en ese momento el Tampico se hubiera puesto 3-0 en el global.

A los 75 minutos, y cuando el ‘Tepa’ ganaba 1-0, una vez más Sánchez se convirtió en salvador de su equipo al robarle por abajo el balón a Antonio López, que había entrado al área como cuchillo en mantequilla y en un instante se vio solo frente al portero.