Juarense Saúl Aguilar prepara su pelea contra Jessey Davey Rico

Oriundo de la Colonia Anapra, el juarense Saúl Aguilar subirá el próximo 2 de abril al cuadrilátero para enfrentar a Jessey Davey Rico, de la ciudad de Chihuahua, en la velada boxística que ese día presenta la empresa WFC en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Aguilar se gana la vida en la industria maquiladora, actividad que combina con el deporte que tanto le gusta y disfruta, el boxeo. Por eso, ya se muestra ansioso y cuenta los días para que llegue es 2 de abril y pueda subir al cuadrilátero que se montará en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Pelear en su casa le brinda una motivación extra a Aguilar, a quien también lo anima la herencia boxística que le ha dejado su familia, pues tanto su abuelo materno como su padre practicaron alguna vez el deporte de las orejas de coliflor.

“Yo me hice boxeador porque mi abuelo materno me platicaba que le gustaba pelear y me enseñaba fotos de él. Mi papa también me decía que él practicó este bello deporte y mi otro amigo, Miguel Longoria, me metió a entrenar y así comenzó mi camino y hasta ahora voy invicto”, declaró el púgil fronterizo.

La batalla entre Aguilar y Rico está pactada a cuatro asaltos en la división de peso gallo como parte del serial de WCF4.

Saúl, que entrena bajo las órdenes de Rubén Ramírez, mantiene claro su objetivo de ser algún día monarca mundial.

“Mi motivación es un día enseñarle a mis papás, a mis abuelos y a mi esposa, mi cinturón de campeón del mundo y demostrarle a la gente que dijo que nunca sería nada en mi vida que si se puede”, expresó Aguilar.

Por TV

WCF llegó recientemente a un acuerdo con el Canal 517 del sistema de cable Total Play para que sus funciones sean transmitidas en Hi Sports TV, incluida la que se presentará el próximo 2 de abril.

La semana pasada se llevó a cabo la primera de las emisiones cuando transmitieron la función que se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre en esta ciudad, que fue encabezada por el michoacano Noel Mejía y el canadiense Justin ‘Asesino’ Gandoza.

En esta función de abril el platillo principal es el pleito entre Germán ‘Oso’ Heredia y José Luis ‘Gogo’ Molina en la división de peso completo.