Juarense rompe el hielo

‘El que busca encuentra’, dice el dicho popular, y eso lo sabe bien el juarense Irving Henry Benoit Vázquez, quien buscó la oportunidad de ser seleccionado nacional de hockey sobre hielo y por ahora ha sido convocado a la Preselección Mexicana Sub 18.

El jugador de 17 años de edad y de los Doberman de Juárez deberá presentarse con dicho equipo el próximo 22 de octubre para iniciar una concentración con miras a disputar algunos juegos internacionales.

“Hemos estado buscando un equipo donde pueda en verdad mostrar lo que puedo hacer y nos llamaron de la Ciudad de México, entonces queríamos ver si podía llegar al equipo y cuando fui a hacer los try outs me dijeron que sí me quedé”, declaró Irving, quien entrena en la pista de Juárez de Plaza de las Américas.

Estudiante de la escuela Silver Health Magnet en El Paso, donde tiene un GPA de 3.3, Irving quiere estudiar medicina mientras practica el hockey sobre hielo.

“Yo empecé en este deporte desde los 4 años, a mi padre le encantaba el deporte, entonces él me introdujo en el juego. Me enamoré con el deporte, en serio que sí, me encantó desde el aspecto de poder patinar, poder jugar en equipo”.

Desde los siete años el deportista fronterizo fue llevado a El Paso para estudiar allá. Actualmente, por cuestiones escolares, en algunas ocasiones es un poco difícil para él cruzar a Juárez para asistir a sus entrenamientos.

“Yo pienso que la educación es más importante que cualquier otra cosa, siempre pongo la educación primero, entonces a veces no practico, a veces tengo que practicar nomás por cierto tiempo”.

Todavía con una enorme sonrisa en su rostro, Irving recuerda que el día que le comunicaron que era parte de la preselección sintió una emoción muy grande.

“Es un honor representar a tu país, creo que todos en algún momento quieren hacer eso, entonces para mí fue una felicidad gigante. Este deporte es todo para mí, en serio que sí. He conocido mucha gente que respeto, que amo, amigos también, y este deporte me ha traído mucha felicidad”, comparte Irving Benoit.

Sobre el hielo juega como defensa, por lo que es uno de los encargados de hacerle frente a los delanteros rivales con el propósito de evitar que metan goles.

El trabajo en equipo es indispensable en este deporte, así como la comunicación dentro y fuera de la cancha.

“En equipo usualmente tienes que hablar, este deporte es de poder hacer pases, tiros y lo que sea para meter un gol. Siempre hay que saber dónde están los otros jugadores para ver que jugadas puedes hacer. Es nada más conocer tu equipo, saber que puedes decirle tú ponte ahí y se van a poner ahí sin problema”.

Nombre: Irving Henry Benoit Vázquez

Fecha de Nac.: 14 de marzo de 2004

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.83 m

Peso: 92 kg

Preseleccionado nacional Sub-18 de hockey sobre hielo

Los convocados

Irving Henry Benoit

Vladimir Couoh

Diego Balam Couoh

Eugenio Cuevas

Ignacio Soto Borja

Luis Roberto Arriaga

Pablo Parra Favela

Said Ayala Pérez

Samuel Cabiedes

Ander Quinzaños

Daniel Ripstein

Jack Wilson

Santiago Hernández

Emmanuel Santiago

Fernando García

Santiago Cucuraqui

Santiago Chacón