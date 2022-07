Juarense Natera es seleccionado por Angelinos en el draft de MLB

Sin perder piso y con los pies bien puestos sobre la tierra, el pitcher juarense Samuel Natera recibió con mucha alegría el haber sido seleccionado por los Angelinos de California en el reciente draft de las Ligas Mayores de beisbol.

“Estoy muy contento, con una emoción que nunca antes había sentido y muy agradecido con mi escuela y con mi familia”, comentó Natera vía telefónica desde Las Cruces, Nuevo México.

El lanzador fronterizo, egresado de los Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU), también dijo estar listo para ir en busca de su sueño, llegar a las Grandes Ligas.

“Me siento muy optimista y realista, listo para empezar en el beisbol profesional y un día llegar a las Grandes Ligas”.

Natera se encuentra por lo pronto en Las Cruces en espera de su visa y de que le den luz verde para viajar a Phoenix, Arizona.

–¿Cuál ha sido la clave para ser seleccionado por una organización de la gran carpa?

“La dedicación, el trabajo, la mentalidad y gracias a mis padres por la manera en que me educaron”.

–Es un paso más en tu carrera, pero, ¿cómo mantener los pies en la tierra?

“Nomás es un escaloncito más en mi carrera, nunca voy a ser más que nadie. Por la manera en que fui educado no es difícil para mí mantener la cabeza y los ojos en mis objetivos”.

–¿Cómo fue el momento en que recibiste la noticia de tu selección?

“Mi hermana estaba presentando su tesis en la escuela, yo estaba con mis papás, pero también atento al teléfono. Me habló mi representante, entonces me fui al baño para contestar y me dijo ‘ponte listo con los Ángeles’. Estuve esperando y me marcaron los Dodgers y en eso me draftearon los Angelinos. Regreso al salón, pero no podía hablar porque mi hermana estaba con su tesis, ya hasta que terminé le di la noticia a mi familia”.

En el 2021 y esta temporada, Natera también defendió los colores de los Indios de Juárez en la Liga Estatal, equipo que está cerca de quedar fuera de los playoffs, pero el jugador fronterizo confía en que remontarán para seguir con vida.

“Indios es un equipo fuerte, bien dirigido, llevan dos abajo, pero la verdad no me sorprendería que remontaran y creo que van a remontar. Indios es un equipo bien fuerte y muy unido”. (Eduardo Morán)