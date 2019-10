Juarense histórico

En un hecho sin precedente en el beisbol mexicano, los Sultanes de Monterrey se convirtieron el fin de semana anterior en el primer equipo que milita en los dos circuitos más importantes en el país: la Liga Mexicana y la Liga Mexicana del Pacífico, y un pelotero juarense estuvo ahí: Yair Lozoya.

Testigo del referido momento histórico, el pitcher derecho de 26 años integra el roster de los ‘Fantasmas Grises’, escuadra que ha escrito un capítulo aparte en el ‘rey de los deportes’

Con un desarrollo infantil en la Liga Basaseachi, Niños Héroes y Villahermosa, expresó su felicidad y agradecimiento hacia la organización regiomontana por brindarle una oportunidad.

“No hay palabras para expresarlo, uno nunca pensó estar en este equipo de Monterrey y en estos días que se está haciendo historia”, dijo el serpentinero fronterizo.

El beisbolista de Sultanes regresó a la Liga Mexicana del Pacífico luego de dos años sin disputarla, debido a una lesión en el codo que lo llevó al quirófano, esto con los Águilas de Mexicali en 2017, equipo con el que también fue campeón en el citado año.

“Acepté porque Sultanes siempre ha sido un equipo de tradición, estelar, siempre ha estado en los primeros lugares, eso me convenció a mí para estar aquí, eso me ayuda a ser mejor”, declaró el pelotero.

Los Sultanes han disputado dos encuentros en la presente temporada invernal con récord en ganados y perdidos de 1-1 hasta el momento.

El domingo anterior fue su debut en el estadio de beisbol Monterrey, donde perdieron con pizarra de 4-3 ante los Águilas de Mexicali en 11 entradas, luego de imponerse en el primer juego con el mismo resultado el pasado viernes, en Baja California.

El pitcher no ha tenido actividad hasta el momento, después de los primeros dos partidos de la escuadra regiomontana. Hoy podría recibir una oportunidad por parte del manejador panameño Roberto Kelly para subirlo al montículo en el tercer juego frente a los Águilas.

“Hay que trabajar duro cada vez que me vayan dando la oportunidad para hacer el trabajo y convertirme en un pitcher de confianza del manager, para rendir en la hora importante”, comentó.

La meta del serpentinero no sólo es llegar a playoffs y levantar el trofeo en esta temporada, sino dejar su huella en la historia que ya comienza a escribir este equipo, ser un hombre clave y adueñarse del montículo para acercarse a uno de sus sueños: ir a la Serie del Caribe.

“Quiero convertirme en un pitcher estelar aquí en Monterrey, buscar el campeonato y después estar en el roster de la Serie del Caribe, es un sueño que tengo como propósito, representar a México”, expresó.