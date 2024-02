Juarense Giovanni Carrillo prueba suerte en Yucatán

A mediados de octubre el año pasado, el juarense Giovanni Carrillo viajó poco más de tres mil kilómetros para llegar al estado de Yucatán e incorporarse a los Buffalos Mival de Ticul, donde se prepara para buscar un lugar en el Circuito Yucateco de Baloncesto (CYBA), la liga profesional de aquél estado del sureste de México.

“Estoy jugando aquí en Yucatán, en la liga que es de domingo, que nos están preparando para el Cyba, que viene siendo como la liga profesional de acá”, compartió Gio Carrillo vía telefónica desde Ticul.

Además, el jugador juarense de 24 años de edad y 1.98 m de estatura, también juega con los Limoneros en la Liga de Hunucmá.

“En la dominical estoy con Buffalos Mival de Ticul y en la de Hunucmá estoy con Limoneros. La de domingo sí es profesional, de hecho entran varios equipos de universidad, de todo. El Cyba es el que manejan profesional, que es para la que nos están preparando, que tengo entendido que empieza ahora en marzo”, añadió Carrillo.

-¿Qué has aprendido desde que estás allá?

“Yo de lo que he estado viendo acá, el trabajo en equipo, a final de cuenta no importa que tan bueno sea un jugador, si no trabajas en equipo no sales adelante. Entonces, yo siento que el trabajo en equipo al igual que la mentalidad, la mente es algo que se tiene que trabajar mucho, a pesar de que mucha gente no lo trabaja, muchos piensan que nomás es trabajar habilidades o condición, yo siento que la mente es lo más difícil de trabajar y lo que más falta trabajar”, respondió el egresado de ingeniería electrónica del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

-¿Qué te ha dejado hasta ahora el basquetbol?

La verdad muchas enseñanzas, me ayudó mucho con mis estudios, ahorita estoy en proceso de titulación del Tec de Juárez, estuve con beca ahí. Me ha dejado viajes, experiencias, yo sí puedo agradecerle mucho al basquetbol por esa parte de mi vida, que me ha tocado viajar a muchos lados, con patrocinios, con todo, y no nomás de viaje, sino a jugar y me ha tocado ganar en varios lados.

“Es una experiencia de vida que yo siento que a mucha gente le gustaría vivir, porque sí es algo bonito llegar a una cancha y que te reconozcan por tu esfuerzo, porque día a día estás entrenando y cada día te esfuerzas más y que te reconozcan por eso”.

-¿Cómo te has sentido allá en Yucatán?

“Me he sentido muy bien. Lo que más me gusta de acá es que la misma gente te trata como si fueras de aquí, a pesar de que soy de fuera tratan que me sienta como en casa y eso la verdad nos gusta mucho porque nos sirve al momento que viene uno a jugar de fuera, pues tanto el clima, las condiciones a lo mejor no son a las que estamos acostumbrados, pero al momento que te reciben así es más agradable la estadía y hasta te gusta más jugar para ese tipo de equipos”.

-¿Cómo es Ticul?

“Yo diría que es una ciudad chica porque son cien mil habitantes, más o menos, pero la verdad está muy bonita la ciudad”.

-¿Qué te ha parecido la comida?

“A mí la comida sí me ha gustado mucho a pesar de que a lo mejor mucha gente pueda decir que no, a mí la comida yucateca sí me ha gustado mucho”.