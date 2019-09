Juarense Garay presente con Dorados en LNBP

Con el basquetbolista juarense Alejandro Garay en sus filas, los Dorados de Chihuahua se encuentran listos para abrir temporada regular en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) hoy jueves a las 20:00 horas contra los Huracanes de Tampico.

La quinteta de Gustavo Pacheco cerró la pretemporada con marca positiva de 3-2 en ganados y perdidos luego de regresar de Querétaro donde disputaron la Copa Independencia.

El dominicano Juan Miguel Suero ya se encuentra con el equipo chihuahuense recién desempacado de Beijin donde tuvo acción en el Mundial.

Otro de los que reportan con el equipo es un viejo conocido de la afición chihuahuense, Isaiah Wilkerson, que se ha reportado como el nuevo jugador de la ‘División del Norte’.

Wilkerson llega a tomar el lugar que deja vacante Anthony Smith quien fue dado de baja por la directiva del equipo luego de su trabajo en las semanas de entrenamiento y juegos de pretemporada y de no cumplir con las expectativas por las que fue contratado.

“Isaiah es un jugador que conozco y me conoce, lo he dirigido en Dorados cuando fuimos campeones invictos en la estatal en 2016 y también con Obregón en Cibacopa”, comentó el entrenador Gustavo ‘Chino’ Pacheco sobre Wilkerson.

“Juan Miguel (Suero) viene en ritmo, recién llegado del Mundial y anterior a eso terminó la liga puertorriqueña, la dominicana y Juegos Panamericanos por lo que sabemos que está en ritmo óptimo y a buen nivel”, agregó.

Por los resultados de la pretemporada, Pacheco Arikado mencionó: “Tuvimos muy buena pretemporada, más allá de los resultados, los encuentros nos permitieron darnos cuenta de las situaciones que tenemos que mejorar, los huecos donde estamos trabajando en lo táctico y sobre todo ajustar para los primeros rivales que enfrentaremos en temporada regular”. Dorados tendrán serie de dos encuentros contra Huracanes quee se antoja por los antecedentes.

Pacheco fue coach de Aguacateros de Michoacán y su asistente fue el exseleccionado nacional Omar Quintero, hoy entrenador de Tampico.