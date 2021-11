Juarense es nuevo rey

Joshua Ávila llegó a Mérida, Yucatán, con el firme propósito de ganar una medalla de oro en el ajedrez del Campeonato Nacional Universitario. El estudiante de la UACJ lo consiguió, pero la misión no fue sencilla, pues tuvo que reponerse de una ‘caída’ en la primera de las tres modalidades que se juegan.

El ajedrecista fronterizo, de 19 años de edad, comentó que para él este evento era muy importante porque durante las etapas infantiles nunca pudo ganar una competencia nacional.

“Y cuando me enfoqué más y empecé a prepararme más, me propuse ganar un nacional universitario. En torneos en línea había quedado en tercero, pero no se compara y éste sí quería ganarlo”.

Contento con este triunfo, Joshua comparte que en Mérida se sentía muy optimista en la primera modalidad que jugaron, pero al final no se dio el resultado esperado.

“Me recuperé para el de rápidas y gané, pero todavía quiero ganar oro también en clásico”.

Ávila Rodríguez recuerda que empezó a practicar ajedrez cuando estaba en la primaria, aunque en aquel tiempo él quería entrenar taekwondo.

“En la primaria había actividades extraescolares, yo quería taekwondo, pero mi mamá medio me obligó a entrar al ajedrez, empecé y me gustó mucho. Yo ya sabía mover las piezas porque unos tíos me habían enseñado, entonces fui aprendiendo más y luego me metí a un club que se llama Centro de Talentos, ahí estuve toda la infancia”.

Después, menciona Joshua, se alejó un poco y no le dedicaba mucho tiempo a los entrenamientos, hasta que se formó el Centro de Alto Rendimiento en México.

En los planes de Ávila dentro del deporte ciencia, está primero subir en el rating, por eso ha jugado varios torneos este año, que empezó con mil 940 puntos y ahora ya suma dos mil 111.

“Dentro de dos días juego otro torneo para norma de maestro internacional, pero yo no me voy a enfocar mucho en la norma, sino que pienso subir mi rating. También va a haber un Nacional Sub-20, pero todavía no es seguro que participe, pero sí quiero estar en un torneo norteamericano en diciembre y después en el nacional abierto el próximo año en Chihuahua”.

-¿A quién le dedicas esta medalla de oro?

“A mi familia que me ha apoyado desde pequeño, pienso que entonces no me esforcé lo suficiente para compensar su apoyo, por eso se lo dedico a todos ellos y a los entrenadores que he tenido”.

El ajedrez, para Joshua Ávila, no ha sido nada más un deporte para ganar torneos y recibir medallas, pues también le ha ayudado a ser más disciplinado y a tener buenas calificaciones.

“Sí me ha ayudado, lo he jugado desde pequeño y soy más disciplinado. Ha habido casos de niños descontrolados que se controlaron con el ajedrez ahí en el club. Me ha ayudado a analizar bien y tomar buenas decisiones, y lo disfruto. También se me ha dado más fácilmente sacar buenas calificaciones porque me organizo mejor en cómo estudiar y todo eso”.

Nombre: Joshua Adrián Ávila Rodríguez

Disciplina: Ajedrez

Fecha de nac.: 27 de julio de 2002

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 19 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 58 kg

Carrera: Tercer semestre de Ingeniería Física

Medalla de oro en ajedrez, modalidad rápidas, en el Campeonato Nacional Universitario 2021