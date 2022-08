Juarense dice sí a la selección

Cuando ingresó de la Licenciatura de Entrenamiento Deportivo en la UACJ, Dulce Chávez no imaginaba que en agosto del 2022 iba a estar en un torneo mundial en Polonia como la preparadora física de la Selección Mexicana varonil de voleibol, sobre todo porque era integrante del equipo de taekwondo de la máxima casa de estudios de esta ciudad.

“Me gradué en la UACJ de Entrenamiento Deportivo, trabajé allá en la preparación física de equipos de combate, luego me voy a Monterrey para hacer la maestría”, comentó la juarense Dulce Chávez vía telefónica desde Polonia.

Además de estudiar la maestría, y ahora el doctorado, en la UANL, Dulce también es la preparadora física del equipo de voleibol de los Tigres.

Allá ven su trabajo, les gusta y llega la invitación para integrarse a la Selección Nacional, donde tiene aproximadamente dos años.

–¿Por qué el voleibol, también lo jugó?

“Es algo muy raro, nunca había jugado voly, yo fui de taekwondo y representé a la UACJ, era la capitana. Después llego a Monterrey con la idea de seguir esa línea, pero surge esta oportunidad con la selección y mi primera reacción fue decir no porque no conocía el deporte”, señaló Dulce.

Después recapacitó y se dijo a sí misma “espérate, le estás diciendo no al entrenador nacional”. Entonces se puso a estudiar acerca de este deporte, empezó a asistir a las canchas y de ahí se fueron dando las cosas para aceptar la invitación del entrenador nacional Jorge Miguel Azair.

“Me ayudó mucho asistir a los entrenamientos y leer para poder entender el voleibol porque yo me rijo sobre las vías energéticas, los movimientos, el tiempo de actividad, el tiempo de intensidad”.

–¿Qué significa ser parte de la Selección Nacional?

“Es como un sueño, en lo personal lo considero como una de las cosas más grandes de hacer o lograr, estar en la Selección Nacional de cualquier equipo, pero me siento con mucha más responsabilidad, esto ya son las grandes ligas”, responde la entrenadora de 37 años de edad.

El equipo mexicano que participa en Polonia tiene una edad promedio de 23 años y aunque ya perdió los dos primeros partidos, Dulce aclara que el proyecto se hizo con miras al 2028.

“Es un grupo exageradamente joven, pero nuestro objetivo es que los jugadores tengas este tipo de experiencias. Jugamos contra Polonia, bicampeón mundial, con su gente, en su casa y nuestros chicos le jugaron al tú por tú. Los resultados desde fuera son pésimos, pero dentro del grupo sabemos que la proyección es para el 2028 y así las cosas se ven diferentes”, explica Dulce.

“Después del juego con Polonia me dice una chica de la porra que del equipo polaco comentaron que ‘estos niños tienen una garra enorme y un gran corazón y están muy bien físicamente’, y yo casi lloro”.

–¿Cuál es su mensaje, en especial para los niños y jóvenes deportistas que sueñan con tener éxito?

“Lo digo en una frase, que las oportunidades te agarren trabajando, es trabajar, trabajar, trabajar y las oportunidades van a llegar. No perder los pies del suelo, trabajar inteligentemente, o sea, no perder el enfoque de lo que buscamos y si te tienes que sacrificar por ciertas cosas, pues adelante”, concluyó Dulce Chávez, quien no olvida los burritos y en cada oportunidad no deja de decir con orgullo que es de Ciudad Juárez.

Conózcala

Nombre: Dulce Chávez

Fecha de nac.: 18 de septiembre de 1985

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 37 años

Estatura: 1.62 m

Peso: 62 kg

Cargo: Preparadora física de la Selección Mexicana varonil de voleibol