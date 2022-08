Juarense, con ‘Brazo de Acero’

Apodado ‘El Brazo de Acero’, el juarense Alex Reyes terminó como el lanzador con más partidos disputados en la fase regular de la Temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Bravos de León.

El serpentinero fronterizo subió a la lomita en 48 partidos, ningún otro lanzador lo hizo tantas veces en esta campaña, que está a punto de iniciar con los playoffs, pero con los Bravos y el juarense ya fuera de competencia.

“Afortunadamente me mantuve sano y pude lanzar en toda la temporada. El trabajo, estar en el gimnasio y hacer lo que debo hacer para mantener el brazo fueron la clave”, declaró el jugador de los Bravos en entrevista para El Diario.

Reyes Robinson fue uno de los relevistas estelares del equipo de León en esta temporada, que también fue su segundo año consecutivo lanzando para los Bravos.

Durante la temporada regular, el fronterizo lanzó para 48 juegos, cinco de ellos los terminó, consiguió cuatro victorias, fue derrotado en dos ocasiones, lanzó en 47.2 entradas, permitió 61 hits, recibió 40 carreras y nueve cuadrangulares, además regaló 34 bases por bola y recetó 22 ponches.

“Estoy muy agradecido con el equipo, me dieron la oportunidad de lanzar con ellos y traté de aprovechar todas las oportunidades que me dieron. Yo no estaba pensando en cuántos juegos lanzaba, sólo me enfoqué en jugar y ya”, expresó el pelotero de 25 años.

Lamentablemente para Reyes y sus compañeros, los Bravos no lograron avanzar a la postemporada, ya que terminaron en el último lugar de la Conferencia Sur de la LMB con marca de 29-61 en 90 juegos disputados.

“Obviamente tenemos que ajustar para el próximo año, terminamos bien la temporada, jugamos buena pelota al final, pero hay que seguir adelante”, comentó el juarense sobre la reciente campaña de su equipo.

Alex buscará mantenerse en ritmo durante el próximo invierno; estará a la espera de recibir alguna oportunidad para jugar en la Liga Mexicana del Pacífico, aunque admitió que le encantaría jugar en el extranjero.

“Todavía me falta mejorar, tengo que ajustarme para conseguir mejores números. Veo complicado jugar en el Pacífico por mi doble nacionalidad, pero mi meta es jugar en otro país, como Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, donde se dé la oportunidad”, explicó.

Lo que es seguro para Reyes es que tendrá su tercer año consecutivo con los Bravos de León, pues estará de regreso para la temporada 2023 en busca de avanzar a la postemporada en la LMB.

El sueño para el deportista juarense sigue intacto, pues espera competir en los mejores escenarios del beisbol estadounidense, ya sea en Ligas Menores (Doble A o Triple A) o en las Grandes Ligas.

“Mi sueño es firmar con un equipo de Estados Unidos, ir a Ligas Menores y por supuesto a Ligas Mayores, pero por lo pronto estoy aquí en León trabajando y con el favor de Dios se dará”, expresó Reyes.

CONÓZCALO…

Diego Alejandro Reyes Robinson

Edad: 25 años

Fecha de nac.: 2 de enero de 1997

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.83m

Peso: 79 kg

Disciplina: Beisbol

Posición: Pitcher

Equipo: Bravos de León (LMB)

SUS NÚMEROS CON LEÓN

TEMPORADA 2022

48 juegos lanzados

5 juegos terminados

4 victorias

2 derrotas

47.2 entradas lanzadas

61 hits permitidos

40 carreras recibidas

9 cuadrangulares permitidos

34 bases por bolas otorgadas

22 ponches

1.993 WHIP