Juarense Camila Granillo consigue oro en los Nacionales Conade

Conocer la razón por la que su hermano se veía tan contento en el taekwondo, despertó en Camila Granillo una curiosidad suficiente para pedir que también la inscribieran en este deporte cuando tenía siete años de edad, sin saber que con el tiempo llegaría a estar concentrada en Corea y a ganar medalla de oro en los Juegos Nacionales Conade.

Hoy, a los 14 años de edad, la artemarcialista juarense recuerda con emoción sus inicios, la experiencia vivida en aquel lejano país durante dos semanas y comparte su sueño de querer ser la mejor en su categoría y poder competir en un Mundial.

“El taekwondo lo practico desde los siete años, mi hermano había entrado hace más de ocho o nueve años, entonces yo me quise meter porque lo vi que estaba muy contento y sabía que era algo que te iba a dejar mucha experiencia y muchas cosas así”, comenta Camila.

Fue en el 2019, cuando tenía 12 años, que asistió con la delegación Chihuahua a la entonces denominada Olimpiada Nacional en Chetumal, y terminó como subcampeona en su categoría al perder con Daniela Emireth de Chiapas.

Días después, Camila estaba con su mamá en el carro cuando de repente la mamá empieza a hablar de una concentración, pero en relación a un niño que había sido convocado.

“Y luego ella estaba diciendo que tal vez yo algún día iba a ir, pero pues la verdad no sabíamos nada de una concentración, hasta que de pronto nos llega la llamada del profe Karim Hernández y nos empieza a hablar de lo que me enviaron, entonces todos estábamos muy contentos por lo que iba a vivir y pues acepté ir”, recordó Camila, quien es estudiante de la Secundaria Técnica 88.

De esa manera, empezó lo que fue una aventura inolvidable, y de mucha experiencia para la joven artemarcialista, primero con una semana de concentración en Guanajuato y enseguida dos semanas en Corea.

A pesar de que ya tenía cinco años de experiencia en la práctica del taekwondo, ese viajé significó para Camila la primera vez que tuvo que salir de México y también la primera vez que viaja sola, sin alguien de su familia.

Ya en el avión y durante el largo vuelo hacia Corea, a Camila le parecía que lo que vivía en ese momento no era real.

“La verdad que todavía no me lo creía, pensaba que era tal vez un sueño o algo así, pero luego al poco tiempo me di cuenta que pues era algo que igual había soñado, el ir y conocer cosas nuevas, una nueva experiencia, y pues me iba a dar mucha seguridad al momento de pelear porque iba a estar con alguien que no es mi profesor, que no me entrena, entonces la verdad si me sentí muy emocionada por todo.”

-¿Qué aprendiste en Corea?

“Aprendí varias cosas, pues yo era la más chica de todos y pues igual me daban como carrilla, pero pues me di cuenta que puedo estar al nivel de ellos si me esfuerzo más, en vez de caerme me levantaba más fuerte, intentaba nuevas cosas que antes no podía hacer.”

-¿Cuáles son tus metas en el taekwondo?

“Poder ir a un Mundial, ganar, intentar algo nuevo y pues la verdad intentar ser la mejor en mi categoría.”

Finalmente, Camina agradece a todas las personas que la apoyaron en esa aventura y que la apoyan cada día en su carrera deportiva, especialmente a sus papás.