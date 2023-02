Juarense buscará ir al Mundial de EA Sports en FIFA

El juarense Raúl Rivera competirá este fin de semana en la Preclasificación de la Global Series FIFA, en donde buscará su pase a la clasificación y de ahí al Mundial de EA Sports, que será a finales de mayo de este año.

“Me siento listo, aunque la neta he descuidado un poco, pero estoy listo, he entrenado ocho, nueve horas diarias”, dijo Rivera Madrigal.

El estudiante de Economía comentó que como parte de su preparación ha participado en torneos no oficiales y en el primero oficial que compitió quedó en el número nueve del mundo, que es lo más alto que ha estado clasificado; sin embargo, él entiende que fue el primero y después con otras competencias los rankings en la tabla se van reacomodando.

“Ha habido otros torneos y ahorita estoy en el 421 del mundo”, dijo el juarense, quien también ha recibido ofertas de equipos de Alemania y de España, pero por ahora el más interesado en contar con sus servicios es el germano.

“Se contactaron conmigo y el de Alemania me dice que tenemos que vernos en cierto lugar para platicar. Me han explicado que además de jugar con ellos también sería asesor de jugadores, por lo que tendría que viajar unas dos veces al año a Alemania”.

–¿Qué ventajas tendrías de pertenecer a uno de esos equipos?

“Por ejemplo con el de Alemania tendría un sueldo fijo, ahorita no tengo sueldo fijo y gano lo que gano en los torneos. Además, ellos me dicen que me pagan la entrada a los torneos y lo que gane es para mí”.