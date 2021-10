Juarense Alondra Gurrola debuta con Bravas a los 16 años

Dentro de lo negativo que ha sido el presente torneo para las Bravas de Juárez, la mediocampista juarense Alondra Gurrola puede presumir su debut como futbolista profesional a los 16 años, ya que el pasado domingo entró de cambio en el partido contra Atlético de San Luis.

Tal vez no fue el mejor escenario ni el mejor momento para debutar, pues el equipo juarense fue goleado ese día 4-0, pero en la memoria de Alondra quedará grabado para siempre su ingreso a la cancha en el minuto 62 en lugar de su paisana Perla Navarrete.

“Me sentí muy feliz, emocionada, un poco de nervios, pero yo sabía que eran por mi debut, o sea, pisar la cancha fue algo único. En ese momento sentí mucha emoción, mis compañeras me brindaron su apoyo, me dijeron que tuviera calma, que hiciera las cosas bien, que no me preocupara; me acogieron muy bien”, dijo la futbolista de 1.65 metros de estatura y 60 kilogramos de peso.

Alondra agregó que no es lo mismo jugar en la máxima división de la Liga MX Femenil que enfrentar a jugadoras de su edad en categorías inferiores.

“Cambia mucho, es muy diferente. A niñas de mi edad les competía y todo, pero pues es muy diferente el nivel de niñas de mi edad a unas muchísimo más grandes que yo”.

-¿Cómo te sentiste dentro de la cancha?

“Me sentí muy bien. Cuando entré de cambio entré nerviosa, pero ya después me sentí de ‘pues esto es lo que me gusta y vine a hacer lo que me gusta’”.

En relación con el partido contra San Luis, Gurrola consideró que a las Bravas les faltó comunicación, claridad en las jugadas, en los pases y varias cosas más.

El próximo lunes, la oncena fronteriza se mide al Pachuca en el estadio Benito Juárez a partir de las 8:00 de la noche, con la urgencia de sumar de a tres puntos para tratar de abandonar el último lugar de la tabla general.

“Pachuca es un equipo competitivo, siento que les podemos competir mucho, traemos buen equipo también y ya veremos cuál es el resultado”.

Finalmente, Alondra Gurrola alienta a las chicas de su edad que quieren llegar a ser profesionales, y les aconseja que nunca dejen de tener ese sueño y esa meta fija en la mente.

“Que sigan sus sueños, todo es posible y a base de desempeño y esfuerzo pueden estar aquí, así como yo”.