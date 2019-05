Joya de Alcántara

Miami.- El dominicano Sandy Alcántara lanzó pelota de dos hits para llevarse un duelo monticular con Noah Syndergaard, y los Marlins de Miami blanquearon ayer 3-0 a unos tambaleantes Mets de Nueva York para completar una barrida de tres partidos.

Un día después de haber sido blanqueados en una actuación de un solo imparable, los Mets perdieron por quinta vez en fila. La derrota más reciente frente a un equipo con el peor récord de Grandes Ligas sin duda intensificará la especulación sobre la firmeza del manager de los Mets Mickey Callaway en su cargo.

Alcántara (2-4) ponchó a ocho, dio un pasaporte y requirió apenas 89 lanzamientos para registrar el primer juego completo con blanqueada de un pitcher de los Marlins desde que su compatriota Edinson Vólquez lanzó un sin hit contra Arizona en junio de 2017. El derecho de 23 años, adquirido de San Luis en un canje por el también dominicano Marcell Ozuna antes de la temporada pasada, logró su primer juego completo en las Mayores.

Syndergaard (3-4) retiró en orden a los primeros 12 bateadores y otorgó dos carreras en siete innings. Recibió la visita de un entrenador en el montículo en la séptima entrada pero logró terminar el episodio.

Los Mets (20-25) se encuentran en su racha perdedora más larga del año y cayeron a su peor nivel de la temporada, cinco juegos debajo del promedio de .500. Terminaron de 1-5 en su gira y han perdido 16 de sus últimos 20 compromisos fuera de casa.

No ayuda a Callaway que nuevamente haya sido puesta en duda la entrega de Robinson Canó cuando el dominicano ni siquiera corrió tras pegar una roleta que apenas avanzó un par de pies. El toletero de los Mets se quedó parado frente al plato y argumentó que la pelota se fue a terreno de foul mientras los Marlins completaban una doble matanza de 2-6-3.



Orioles 0, Indios 10

Cleveland.- Shane Bieber retiró por la vía del ponche a 15 bateadores, la mayor cantidad de su carrera, en su primer juego completo en Grandes Ligas, y los Indios de Cleveland arrollaron 10-0 a los Orioles de Baltimore.

Un día después de ser limitados a un solo imparable, los Orioles fueron dominados por Bieber (3-2).

Bieber, de 23 años, cedió cinco hits, no dio pasaportes y realizó 107 lanzamientos. Se recuperó luego que permitió cuatro jonrones contra los Medias Blancas de Chicago en su apertura anterior.

Cuando subió al montículo en la novena entrada, el pitcher diestro recibió una fuerte ovación de los 21 mil 377 aficionados. Ponchó a Dwight Smith Jr., retiró a Joey Rickard con un rodado y Chris Davis se ponchó abanicando para poner fin al juego.



Dodgers 8, Rojos 3

Cincinnati.- Hyun-Jin Ryu lanzó siete capítulos en blanco para llegar a 31 seguidos, la mayor cifra en las Grandes Ligas, y los Dodgers de Los Angeles doblegaron 8-3 a los Rojos de Cincinnati.

Cody Bellinger sacudió su 17mo jonrón para respaldar la faena de Ryu (6-1), quien permitió que al menos un rival se embasara en cada uno de sus primeros cinco innings. Ningún corredor llegó más allá de la intermedia, y el surcoreano retiró a sus últimos ocho enemigos en fila.

El surcoreano aceptó cinco imparables y entregó un boleto. Repartió cinco ponches y tiene una efectividad de 1.52 en la campaña.

El mexicano Alex Verdugo produjo tres carreras, en tanto que Russell Martin añadió un cuadrangular solitario por los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.



Cerveceros 3, Bravos 2, 10

Atlanta.- Ben Gamel abrió la 10ma entrada con un cuadrangular ante Wes Parsons para darles a los Cerveceros de Milwaukee la victoria por 3-2 sobre los Bravos de Atlanta.

Las cinco carreras del juego fueron producto de jonrones.

El bambinazo de Gamel ante Parsons (1-2) llegó hasta una fuente ubicada detrás del muro del jardín izquierdo y ayudó a que los Cerveceros pusieran fin a la racha ganadora de cuatro juegos de Atlanta.

Christian Yelich y Keston Hiura pegaron también vuelacercas para Milwaukee, que evitó una barrida de tres juegos en un enfrentamiento entre dos campeones de división de la Liga Nacional de 2018.



Rockies 5, Filis 7

Filadelfia.- Bryce Harper pegó jonrón por segundo día consecutivo y el emergente J.T. Realmuto aportó otro bambinazo para que los Filis de Filadelfia completaran una barrida en tres juegos sobre los Rockies de Colorado, al imponerse por 7-5.

El garrotazo de Harper produjo dos carreras y quebró el empate en la sexta entrada. No fue tan espectacular como el de 466 pies que logró el sábado para la victoria por 2-1, pero este vuelacercas de 404 pies tuvo la distancia suficiente para pasar por encima de la barda entre el jardín derecho y el central por los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional.

Asimismo, el toletero de 330 millones de dólares aportó una roleta en la que fue retirado pero con la que produjo una carrera en el segundo acto.

Ryan McHahon conectó dos cuadrangulares, mientras que Charlie Blackmon y Trevor Story consiguieron también bambinazos por Colorado, durante un día agradable con una temperatura de 29.4 grados Celsius (85 Fahrenheit) y con un ligero viento que soplaba hacia el jardín central.



Azulejos 5, Medias Blancas 2

Chicago.- Vladimir Guerrero Jr. conectó otro jonrón, Danny Jansen y Billy McKinney aportaron también sendos bambinazos, y los Azulejos de Toronto derrotaron 5-2 a los Medias Blancas de Chicago.

Guerrero ha bateado sus cuatro vuelacercas en los últimos seis duelos. El promisorio pelotero de 20 años no consiguió cuadrangular en sus primeros 13 compromisos, luego de debutar en las mayores a finales de abril.

Un garrotazo de dos carreras por parte del dominicano rompió el empate 1-1 en el octavo episodio. Jansen añadió un bambinazo de dos vueltas en el noveno.

El cubano José Abreu remolcó dos carreras por Chicago.



Rays 5, Yanquis 13

Nueva York.- Brett Gardner conectó un jonrón temprano en el juego, y bateó después otros dos hits durante un estallido de seis carreras en el sexto inning, posibilitado por cinco bases por bolas, que dieron a los Yanquis de Nueva York un triunfo por 13-5 sobre los Rays de Tampa Bay.

Los Yanquis se llevaron su segunda serie consecutiva de fin de semana ante Tampa Bay y se pusieron medio juego al frente en el Este de la Liga Americana. Los Rays habían estado solos en el primer lugar durante 47 días seguidos antes que Nueva York anotara tres veces en el noveno capítulo del primer juego de la serie el viernes, para una victoria por 4-3.

Aaron Hicks pegó su primer cuadrangular desde que regresó de una lesión en la espalda y DJ LeMahieu también disparó un bambinazo para ayudar a que los Yanquis ganaran por décima vez en 13 juegos.

Adam Ottavino (2-1) ponchó a Austin Meadows con las bases llenas para cerrar la sexta entrada y mantener la pizarra empatada 5-5.