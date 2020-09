Joven mexicano entrena con el Arsenal

Tomada de Twitter

Ciudad de México‒ El joven futbolista mexicano Marcelo Flores entrenó por primera vez con el primer equipo del Arsenal y reveló que le tocó defender al español Héctor Bellerín.

Flores es una de las grandes promesas del balompié azteca, aunque aún tiene la opción de representar a otros países.

En plática con Francisco Gabriel de Anda de ESPN, Marcelo, quien está cerca de cumplir 17 años, señaló que se ha sentido contento en las concentraciones de la selección mexicana juvenil, pero al no participar todavía con la Selección Mayor, Flores tiene la oportunidad de representar a Inglaterra o Canadá, sin embargo, indicó que hasta el momento se ha inclinado por defender al Tri.

“Es bueno tener tres opciones. He elegido México porque es donde es originaria la mayor parte de la familia de mi padre y quiero que se sientan orgullosos. Siento que México es uno de los mejores países para representar en futbol. Me recibieron muy bien, todos son buenos amigos, me tratan muy bien y me gusta jugar para México”, expresó.

Al respecto de su elección, Rubén Flores, padre de Marcelo, aseguró que respeta la decisión de su hijo y lo único que le ha pedido es que siempre elija con el corazón debido al gran compromiso que representa defender la selección de un país.

“La decisión es de él. Tiene la posibilidad de representar a las tres selecciones y tendrá que hacer una decisión sabia, dónde hará su mejor desarrollo y dónde va a tener más oportunidad, pero lo que yo le he dicho siempre es que tiene que venir del corazón, uno no puede jugar si no lo siente”, señaló.