Josh Gordon solicita su readmisión en la NFL

El receptor Josh Gordon, cuya carrera está manchada por numerosas suspensiones, solicitó su readmisión en la NFL, indicó una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato, debido a que la NFL no hace públicos dichos cambios. NFL Network fue el primer medio en reportar la solicitud de readmisión de Gordon.

El jugador de 29 años ha sido suspendido ocho veces por su equipo o la NFL, incluyendo seis sólo en el 2013, la mayoría por violar la política de la Liga sobre sustancias prohibidas. Jugó por un corto tiempo con Nueva Inglaterra y posteriormente con Seattle la campaña pasada antes de que fuera suspendido de manera indefinida.

Fue elegido como All-Pro en el 2013 con Cleveland a pesar de que se perdió los dos primeros partidos de la temporada por suspensión. En esa campaña lideró a la Liga con mil 646 yardas mediante sus recepciones, pero desde entonces su carrera decayó.

Antes de la campaña 2014 Gordon fue suspendido un año por violar la política de sustancias adictivas. Ese castigo se redujo eventualmente a 10 partidos.

Sin embargo, Gordon fue suspendido para el último juego de la temporada con los Cafés por infringir las reglas del equipo.

No jugó en el 2015 y 16. Aunque la Liga lo readmitió a finales de julio del 2016 y le permitió participar en el campamento de entrenamiento, fue suspendido nuevamente los primeros cuatro compromisos de la campaña. Gordon optó por ingresar a un programa de rehabilitación en lugar de jugar cuando terminó su suspensión.

En 2018, como integrante de los Patriotas, fue suspendido otra vez en diciembre y se perdió los últimos tres duelos del calendario.

Los problemas de Gordon comenzaron en el colegial, cuando fue suspendido de manera indefinida de la Universidad de Baylor por violar las reglas del equipo.