Jornada doble

Luego de los triunfos conseguidos la semana pasada en esta ciudad, los equipos varonil y femenil de basquetbol de la UACJ tendrán una gira de dos partidos cada uno en Torreón, donde hoy se medirán al Tecnológico de Monterrey Campus Laguna y mañana a la Ibero de aquella ciudad de Coahuila.

Las Indias entrarán primero en acción este sábado para medirse al Tec de Monterrey a partir de las 11:00 am en la Arena Borregos. Dos horas más tarde está programado el inicio del partido entre los varones en el mismo escenario.

Mañana, las chicas de la UACJ empezarán a jugar a las 9:00 de la mañana y los varones lo harán a las 11:00 am en el Auditorio de la Ibero.

La quinteta femenil de la universidad juarense buscará sus victorias dos y tres en la presente campaña, luego de haber empezado con tres derrotas y de haber derrotado a la Autónoma de Zacatecas el pasado 2 de noviembre.

“Yo creo que fue un triunfo que era esperado, pues el equipo se daba para que pudiéramos ganar, igualmente ahí nos complicamos un poco, pues no era como debía ser, tan fácil como debía ser, pero pues igual muy bien porque ya ganamos el primer juego y ya de aquí para adelante”, comentó Gina Hernández, jugadora de la Indias y estudiante del quinto semestre de ingeniería biomédica.

Gina añadió que después de los tres descalabros, la victoria contra Zacatecas les da mucha confianza para enfrentar el resto de la campaña.

-¿Cómo ves los partidos de este fin de semana?

“Yo creo que son equipos que también son para ganar, entonces yo creo que nos vamos a llevar las dos victorias y pues vamos a echarle todo lo que podamos”.

La clave, dijo la jugadora, será jugar en equipo y hacer lo que hacen en las prácticas para que se den los resultados.

-¿Cómo te has sentido en lo personal en este inicio de temporada?

“Yo personalmente no me he sentido tan bien en los juegos, yo pienso que puedo dar más, pero ahorita no tengo la confianza para jugar en los juegos, pero yo creo que ya con este juego que ganamos la confianza de todas y la mía va a subir”.

Por su parte, Juan Ángel Armendáriz, jugador de los Indios de la UACJ, dijo que aunque es muy corta todavía la temporada sabe que saldrán adelante y confía en que podrán llegar a los playoffs. Por ahora, los juarenses tienen marca de tres victorias y una derrota.

“Para este fin de semana nos sentimos fuertes, comunicados, más que nada estamos organizados, que es lo que nos da la ventaja. Llevamos jugando un buen rato todos juntos, entonces yo creo que con eso podemos sacar adelante los juegos del fin de semana”, comentó Armendáriz.