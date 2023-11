Jorge Vázquez Ruiz, al Salón de la Fama del Deportista Juarense

Jorge Roberto Vázquez Ruiz culminará con broche de oro su carrera de más de 20 años como atleta de taekwondo, cuando este lunes sea entronizado en el Salón de la Fama del Deportista Juarense. Vázquez es uno de seis nuevos miembros que pasarán a la inmortalidad en este recinto.

“Me siento muy feliz, yo creo que este es el culmen de mi carrera deportiva, ser reconocido después de tantos años de esfuerzo, dedicación, de mucho apoyo de todos mis compañeros. Creo que culminar mi carrera de esta forma me deja con un buen sabor de boca, muy satisfecho por todo lo que logré como deportista y lógicamente esto es para mi familia, son las personas que me apoyaron durante todo mi trayecto, los que pusieron bastante esfuerzo y bastante empeño para apoyarme y llevarme a través de 23 años de carrera”, comentó Vázquez Ruiz, nacido en Ciudad Juárez hace 38 años.

“Es mucho lo que uno arriesga, lo que uno antepone a otras actividades, entonces estoy muy feliz porque esta entronización culmina una trayectoria bastante larga”.

Fue a los cinco años que Jorge empezó a practicar el taekwondo motivado al ver a su hermano mayor, y a los 28 años compitió en sus últimos torneos.

“Tengo un hermano cinco años mayor, él igual está entronizado en el Salón, y desde muy pequeño yo lo veía competir, lo veía ganar torneos y eventos, entonces para mí al verlo entrenar, al verlo competir también me llamó la atención empezar con este deporte. Una vez que empecé me gustó mucho, me gustó mucho la parte de la disciplina, la parte de los eventos, me gustaba mucho ir a los torneos y competir e ir en grupo, ir en familia”.

Vázquez añadió que todo ese ambiente en el cual creció dentro de esta actividad fue lo que lo hizo disfrutar el deporte tal como es.

“Lo antepuse a otros deportes que también practiqué, pero el taekwondo era el deporte que me llenaba, el deporte que me gustaba y el deporte con el cual yo me sentí a gusto practicando, por esa razón fueron 23 años de carrera”.

-¿Sigues activo entrenando o dando clases?

“No tuve la oportunidad de abrir mi academia, me enfoqué mucho en mi trabajo como ingeniero, pero no dejo de lado ese sueño de poner mi propia academia y enseñar el deporte a nuevos alumnos, nuevas personas, nuevos niños, que les guste llevarlos a través de esta disciplina porque más allá del deporte es una disciplina que enseña muchos valores, te ayuda mucho con amistades, te ayuda mucho con tus actividades personales, te fortalece y te desarrolla como persona también.”

Jorge considera que el taekwondo es una disciplina muy bonita, que bien llevada y bien disfrutada le permitió permanecer mucho tiempo dentro de ella.