Jones se disculpa por su actuación ante Bucs

Associated Press

Aaron Jones, corredor paseño de los Empacadores de Green Bay en la NFL, ofreció disculpas por los dos balones sueltos que cometió el domingo contra Tampa Bay en la final de la Conferencia Nacional. El segundo de ellos abrió la puerta para que los Bucaneros sumaran siete puntos más y se fueran arriba 28-10 al inicio del tercer cuarto. Además, en la jugada del fumble, Jones resultó con una lesión en el pecho y ya no pudo regresar al partido.

Ahora, el futuro del excorredor de UTEP es incierto con los Empacadores, al tiempo que encabeza la lista de corredores que estarán en la agencia libre de la NFL.

La frustración de Aaron Jones después de su balón suelto en el tercer cuarto del domingo fue evidente incluso antes de llegar a la banca de los Empacadores.

El egresado de la Burges High School de El Paso aventó su protector bucal con disgusto mientras salía del campo quizás por última vez con el uniforme de los Packers. No regresó al juego por el campeonato de la NFL debido a una lesión en el pecho.

Cuando su compañero de equipo, el receptor Allen Lazard, se comunicó con Jones el domingo por la noche para asegurarse de que estaba bien, Jones todavía tenía en mente el balón suelto.

“Aaron, simplemente siendo la naturaleza de lo que es como humano”, dijo Lazard, “simplemente se disculpa. Lo siento, diciendo lo siento. Yo estaba como, ‘mira, debes darte cuenta de que no estamos jugando en este juego, no estamos en esta posición, sin los esfuerzos que has tenido durante toda la temporada’. Entonces, solo porque alguien se lastimó o tal vez no tuvo el mejor partido ayer, no se pueden desacreditar los otros 17 partidos que hemos jugado este año”.

Jones se encamina a la agencia libre como el jugador más atractivo en su posición. Recientemente se hizo público que el exminero también rechazó una oferta de Green Bay que lo habría convertido en uno de los cinco mejores corredores pagados en la liga. No habrá nada mejor que eso de parte de los Empacadores.