Jones al Top 100 de corredores de NFL

El paseño Aaron Jones, corredor de los Empacadores de Green Bay, aparece en el número 64 del Top 100 de corredores de la lista de NFL Network, de cara a la temporada 2023 de la NFL. Además, el egresado de la Burges High School de El Paso y de UTEP será uno de los líderes del equipo esta campaña luego de la salida del mariscal de campo Aaron Rodgers.

Es la tercera aparición de Jones en esta lista, después de ocupar previamente el puesto 30 en 2021 y el 33 en 2020. El Top 100 es votado por jugadores de toda la liga.

PUBLICIDAD

En el 2022, Jones lideró a Green Bay con mil 121 yardas terrestres, el máximo de su carrera, y dos touchdowns en 213 acarreos. El corredor de 28 años terminó segundo en la NFL en yardas por acarreo (5.3 en promedio) y fue uno de dos corredores de la NFL (Christian McCaffrey) con más de mil 100 yardas terrestres, más de 55 recepciones y más de cinco recepciones para touchdown.

Ahora en su séptima temporada en la NFL, Jones ocupa el tercer lugar en la historia del equipo con yardas terrestres (5,284) y el cuarto en touchdowns por tierra (43).

Nuevo líder

El jugador paseño no cree en la idea de que la falta de experiencia en la ofensiva de los Empacadores de Green Bay resultará en una disminución de la producción.

“Creo que podemos ser muy explosivos”, dijo Jones. “Tenemos mucha velocidad, tenemos muchas armas, algunas personas de las que quizás nunca hayan oído hablar y algunas personas de las que quizás hayan oído hablar”.

Jones es uno de los nombres más familiares en una ofensiva que dependerá en gran medida de los recién llegados mientras los ‘cabeza de queso’ se adaptan a la vida sin el cuatro veces JMV, el mariscal de campo Aaron Rodgers, quien fue cambiado a los Jets de New York.

Eso le da más responsabilidad a Jones para afirmarse como líder.

Jones acepta esa responsabilidad al seguir las lecciones que aprendió de sus padres, ambos veteranos militares, y de excompañeros de equipo como Rodgers, Randall Cobb y Marcedes Lewis.

“Tuve algunos de esos veteranos que ya no están aquí para ayudarme a llegar a este punto. He sido más un tipo que predica con el ejemplo, pero esos tipos me pusieron en situaciones, me hicieron sentir cómodo con la incomodidad y creo que les agradezco por eso”, dijo Jones. “Siento que eso condujo a esto y estoy listo para liderar a estos muchachos de cualquier manera”.