Jinete de altura

Portadora de una gran calidad sobre el caballo, aunado a la disciplina que ha mostrado a lo largo de seis años, la barrilera juarense Anette Mariel Palacios Mora recibió la justa recompensa a este esfuerzo.

Como representante del estado de Chihuahua, la juvenil jinete obtuvo el subcampeonato en el Selectivo Nacional de Carrera de Barriles, que se celebró el pasado fin de semana en El Salto, Jalisco.

Con el segundo lugar en su poder, Anette consiguió su pase al Mundial NBHA, que se celebrará en Brasil en junio próximo.

“Me fue muy bien a pesar de que fue muy complicada la carrera, más por los nervios, pero supe dominarlos y terminar en la segunda posición de la categoría juvenil, con lo que obtuve mi pase al mundial”, comentó la barrilera de 14 años de edad.

Palacios tuvo una disputada competencia con María Malibrán de Tamaulipas, quien finalmente se quedó con el primer lugar.

En la primera ronda, la competidora juarense registró un tiempo de 18.422 segundos, mientras que su adversaria deportiva detuvo el reloj en 18.600 segundos.

Malibrán pudo mejorar su tiempo en la segunda ronda, con 18.212 segundos, por su parte Anette Palacios terminó la prueba en 18.822 segundos.

“Fueron cuatro rondas y en cada una de ellas hicimos el recorrido con dos caballos distintos, para no dar ventaja en ese sentido. Al final es un excelente lugar el que obtuve, ya que esta fue la primera vez que participó en un nacional”, mencionó la amazona.

En este Campeonato Nacional también participaron las juarenses Fernanda Becerra en categoría juvenil y África Martínez en categoría abierta.

Todas se clasificaron al terminar dentro de los dos primeros sitios en la fase estatal anterior.

Fernanda obtuvo el segundo lugar de la Tercera División Juvenil, mientras que África tuvo una discreta participación.

“Estoy agradecida, primero con Dios por la oportunidad que me da de representar a México en el mundial juvenil en Brasil, y orgullosa de que el esfuerzo colectivo en familia de resultados tan importantes en la búsqueda de mi sueño”, aseguró Anette. Además de la ferviente práctica de carrera de barriles, la juvenil jinete también compite en poles, breakaway, y está por comenzar el amarre de chivas.

“El entrenamiento es diario, cuatro horas más o menos, pero cuando haces algo por gusto, el cansancio no se siente”, puntualizó.