Jesús Romero, como grande

En el último día de actividades de la Universiada Nacional 2022, Jesús Omar Romero le dio a la UACJ su octava medalla de plata luego de perder este sábado en la final de boxeo, división de 75-81 kg, con Ángel López, representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Al final del combate, los jueces vieron ganar al peleador visitante 4-1.

Impulsado por su familia, amigos, compañeros de escuela, autoridades de la UACJ y aficionados, Romero se enfrascó en un duro combate con López durante los tres rounds, aunque en el segundo el réferi le aplicó la cuenta de protección al peleador local.

“Qué puedo decir, fue un gran contrincante, hizo bien su trabajo. Obviamente me hubiera encantado que la decisión fuera otra. Me siento un poquito disgustado por el segundo round, en el cual me pegó un golpe e hicieron un conteo de protección, sentí otros golpes más contundentes en otros rounds, éste la verdad no era para conteo”, consideró Romero.

El estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Biomédica consideró que esa cuenta que le aplicaron influyó al final en la decisión de los jueces.

“Pero de ahí en más me siento contento, mi rival hizo un buen trabajo, yo también hice un buen trabajo arriba del ring, me hubiera gustado dar un poquito más, sin embargo fue así la decisión y fue así lo que pasó, entonces contento”.

–Siendo tu primera Universiada, ¿estás satisfecho con la plata?

“La verdad no, quería el oro, vengo de varias competencias, de la Conade, la Federación, ya he sacado oro. Había nivel, claro, el contrincante de ayer estuvo muy fuerte, el contrincante de hoy fue más inteligente, fue un poquito más técnico, más boxeador. Claro, me hubiera gustado sacar el oro, la verdad plata es muy buena para la universidad, sin embargo mi enfoque era el oro, me preparé casi dos meses, si no es que los dos meses, fuerte, en la escuela y en el box, entrenamientos diarios, corridas, sin embargo no fue la decisión que yo esperaba y aquí seguimos”.

Las peleas se llevaron a cabo en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos, y Jesús Romero dedicó su metal plateado a él mismo por considerarse una persona muy dedicada.

“La verdad sí me esmeré bastante entrenando, haciendo grados en la escuela, fue un sacrificio y obviamente se la dedico muchísimo a mi entrenador Jesús Contreras, el cual día a día estuvo apoyándome, estuvo dándome ánimos, estuvo enseñándome todo lo que él sabe, junto con su papá don Abel Contreras. Obviamente primordialmente a mi familia, la cual todos los días, igualmente, mi papá, mi mamá, estuvieron apoyándome en todo esto; mi novia, y obviamente mis amigos de gimnasio, como lo es Rubén Campos, como lo es mi primo Danny Trujillo y a estas personas se la dedico”.

Conózcalo

Nombre: Jesús Omar Romero López

Disciplina: Boxeo

Fecha de nac.: 25 de julio de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 19 años

Estatura: 1.83 m

Peso: 80 kg

División: Semipesado

Carrera: Ingeniería Biomédica, cuarto semestre