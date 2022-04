Jesses Wish gana el New Mexican Spring Futurity de Sunland Park

El jockey Mario Delgado y el favorito Jesses Wish prevalecieron por un cuello sobre Cruzin For Chicks en un emocionante final para ganar la edición 26 del New Mexican Spring Futurity (R-Gr II), con bolsa de 313 mil 209 dolares, que se corrió ayer en el último día de carreras en vivo en el hipódromo de Sunland Park.

Propiedad de Javier M. Chávez y Heysol Howlet, y entrenado por James J. González III, Jesses Wish se batió en duelo durante todo el tramo con Cruzin For Chicks, montado por Cordarelton Benn para el entrenador Wes Giles.

El hijo de Jesse James Jr., criado en el estado, fue el primero en cruzar su nariz para así ganar por un cuello en un tiempo final de 15.07 segundos.

Adquirido por 50 md en una venta de Ruidoso, Jesses Wish lleva su récord de carrera a 2 de 2 después de romper su maiden en el debut de su carrera con un triunfo en su prueba en Sunland Park el 12 de marzo.

Criado por MJ Farms, Jesses Wish eleva sus ganancias de por vida a más de 152 mil 400 dólares.

Favorito 7 a 5, Jesses Wish devolvió $4.80 a ganadores. Cruzin For Chicks, favorito 27 a 1, corrió demasiado bien para perder, pero se conformó con el segundo lugar. La exacta de $2 dólares devolvió $79.40.

Major Game y el jockey Sergio Domínguez terminaron en tercer lugar con Mr Tres Effort y Luis Ángel Flores-García, completando los cuatro primeros lugares.

A Bye Corona Bye sólo le tomó unos pocos pasos salir de la puerta de salida para demostrar su dominio, ya que el hijo de Ivory James, criado en Texas, aplastó a sus rivales en la 62ª edición del West Texas Futurity (Grado II), con bolsa de 217 mil 543 dólares, también ayer en Sunland Park.

Bye Corona Bye, hijo de Ivory James, es entrenado por Josué Ponce para el propietario Carlos Ponce.