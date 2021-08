Jess Savin Candy califica al All American Futurity con el mejor tiempo del día

Jess Savin Candy registró el tiempo más rápido ayer, y de los dos días de pruebas en el hipódromo Ruidoso Downs, para colocarse en la final del All American Futurity, G1 con bolsa de 3 millones de dólares, que se correrá el lunes 6 de septiembre, donde buscará ganar la Triple Corona para caballos dosañeros,y de lograrlo dará a sus conexiones un bono de 2 mdd.

Producto de Jess Good Candy y la yegua Savin Grace, ésta última producto de Pappasito, Jess Savin Candy corrió las 440 yardas en un tiempo de :21.18 segundos.

Propiedad de Dutch Masters (Dr. Jim Streelman y Bill Dale), Jess Savin Candy buscará dentro de dos semanas igualar lo hecho por Sepecial Effort en 1981.

“Sentía la presión del momento más que el caballo”, dijo el jockey Francisco Calderón en el círculo de ganadores. "Fue solo otra carrera para él, pero ahora este caballo tiene una oportunidad de en la historia. Estoy muy feliz de que tengamos esa oportunidad.”

Jess Savin Candy ganó la quinta carrera del día, con un ligero viento favor, por medio cuerpo sobre Press Is My Hero y El Painted Eagle, quienes también se clasificaron para la final del All American. El castrado pagó $2.60, $2.10 y $2.10 dólares para ganar por cuarta vez en cinco aperturas en su carrera.

La quinta carrera no se hizo oficial hasta que los comisarios revisaron las repeticiones de la carrera. Jess Savin Candy rompió levemente sobre potranca Misty Shade of Blue hacia su interior, pero se descartó que el contacto incidental impidiera la oportunidad de los caballos.

“Vi la repetición de la carrera y no me preocupé”, dijo el entrenador John Stinebaugh. “Todo salió bien y nuestro caballo descansa en el establo esperando el Día del Trabajo.”

Los otros cuarto de milla que se clasificaron para el All American Futurity ayer son Fdd Scout en 21.189 segundos, Press Is My Hero en 21.274, El Painted Eagle en 21.317 y Jess Dealin en 21.381.

La acción de las carreras continúa hoy con las pruebas para el All American Derby, con bolsa de 929 mil 225 dólares y el All American Oaks de 439 mil 885 dólares. La primera posta será a las 12:00 pm.