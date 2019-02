Jess Bein The Hero, el más rápido

Jess Bein The Hero, segundo lugar en el Campeonato de Sunland Park (Grado 1) con bolsa de 350 mil dólares, fue el clasificado más rápido para el West Texas Maturity, con bolsa de 128 mil 500 dólares, luego de que ayer se llevaron a cabo cuatro pruebas en el hipódromo de Sunland Park.

De seis años de edad y producto del semental Valiant Hero, Jess Bein The Hero ganó su prueba altamente competitiva por medio cuerpo y cronometró 19.007 segundos en las 400 yardas.

El nominado suplementario montado por Manuel Gutiérrez ganó por undécima vez en 16 aperturas y obtuvo un índice de velocidad de 104.

Ganador de varios stakes, Jess Bein The Hero ganó el Sam Houston Challenge Championship el pasado 21 de abril en Sam Houston Race Park. El 30 de diciembre, el magnífico cuarto de milla fue segundo lugar, vencido solamente por Jessies First Down, en el Campeonato de Sunland Park 2018.

Jess Bein The Hero suma ganancias por casi $272 mil dólares.

La ganadora del Hobbs America Derby, Believe Me Irene, realizó una gran carrera para ganar la cuarta prueba. Ella salió disparada hacia a la victoria que logró en un tiempo de 19.023 segundos. Los calificados para la final del West Texas Maturity, que se correrá el sábado nueve de marzo son: Jess Bein the Hero, 19.007; Believe Me Irene, 19.023; Ebw Gypsy, 19.047; Jacky Martin 21, 19.067; Walcott, 19.082; Bobby Elvis, 19.115; Papaws Paint, 19.155; Commander N Chief B, 19.196; Secretzzoom, 19.206, y Boogies Special Dash, 19.212