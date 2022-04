Jerarquía al mando de Indios

Con el compromiso de que van a jugar ‘un tremendo beisbol’, con entusiasmo y responsabilidad durante toda la temporada, Guillermo Armenta Barcza fue presentado ayer como el nuevo manager de los Indios de Juárez para la temporada de la Liga Estatal de Beisbol Chihuahua 2022, que dará inicio el jueves 12 de mayo.

De 47 años de edad y oriundo de Parral, Armenta llega a la frontera con una mochila llena de experiencia tanto como jugador como directivo en equipos profesionales de la Liga Mexicana, además de que también jugó y dirigió en el Campeonato Estatal.

“Estoy muy contento y pues en realidad no me imaginaba estar aquí, pero con una directiva con ideas frescas, ideas de hacer esto una organización profesional, pues esa fue la primera inquietud para que me llamara la atención el proyecto”, declaró ayer Armenta en exclusiva para El Diario sobre el diamante del Estadio Jaime Canales Lira.

“Es un verdadero honor tener el equipo este año 2022, estar al frente y con gran entusiasmo, responsabilidad, con todos los deseos de que este equipo se convierta en una maquinita de jugar beisbol, en una filosofía, y esperen grandes cosas porque el equipo ya es protagonista desde hace algunos años. El mensaje es claro para los muchachos, con gran responsabilidad vamos a tomar esta temporada”, agregó el nuevo manager de la tribu juarense.

-¿Se compromete a que este año Juárez será campeón?

“El compromiso es que este equipo va a jugar un tremendo beisbol, realmente los resultados a veces, pues son un intangible, pero hay el compromiso de que este equipo va a jugar un tremendo beisbol y estamos preparando un equipo con jugadores de experiencia”, respondió Armenta.

El exdirectivo de los Toros de Tijuana en Liga Mexicana, agregó que de su parte hay el profesionalismo, el compromiso y el conocimiento de esta liga, en la que jugó en la década de los 90s.

“Una liga muy competitiva, de arraigo, formativa, a mí me formó para dar el paso al profesionalismo y pues estoy feliz de regresar al estado, estoy muy contento y pues qué bueno llegar a Juárez”.

Armenta Barcza señaló que como manager a él le gusta un beisbol dinámico, estilo japonés, donde todo mundo corre y todo mundo tiene opción de avanzar la base extra, además también tiene la ventaja de conocer a varios de los jugadores con los que enfrentará la temporada 2022.

Armenta jugó como short stop en la Liga Estatal y después dio el salto al profesionalismo con equipos como los Diablos Rojos del México, Mayas de Chetumal, Águila de Veracruz y Piratas de Campeche.

Fue parte de las organizaciones de los Piratas de Pittsburgh e Indios de Cleveland en las Ligas Menores del beisbol estadounidense.

Como scout trabajó para los Rays de Tampa Bay y los Rojos de Cincinnati y en el 2015 llegó a los Toros de Tijuana, donde fue gerente deportivo.

El nuevo manager de los Indios presume dos títulos estatales en su época de jugador, con Mineros de Parral en 1994 y con Manzaneros de Cuauhtémoc al siguiente año. Como manager en esta liga ha dirigido a Soles de Ojinaga, Venados de Madera y Rojos de Jiménez.

