Jennifer Han vuelve al ring

Casi dos años después de su último combate, la boxeadora paseña Jennifer Han volverá a subir al cuadrilátero el próximo 15 de febrero en el Coliseo de El Paso, ante una rival aún por definir, según anunció ayer la propia peleadora en compañía de los organizadores de la función, Golden Eagle Promotions.

Fue el 17 de febrero del 2018 cuando la campeona mundial de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo defendió exitosamente su cinturón ante la argentina Lizbeth Crespo por decisión unánime, luego de que los jueces la vieron ganar 98-92, 96-94 y 96-94.

“Extraño estar en el ring, son casi dos años y estoy buscando construir mi legado, no es solamente un regreso para mí, es construir el futuro para mí y mi familia. Estoy orgullosa de representar a El Paso, quiero mantener el campeonato, pero también sumar más títulos”, dijo Han ayer en conferencia de prensa.

También conocida como ‘La Novia de El Paso’, Han agregó que su meta es ser la mejor campeona de todos los tiempos, “y lo será con su apoyo, así que por favor vengan, agenden la fecha, 15 de febrero, Coliseo de El Paso y no los voy a defraudar”.

-¿Qué sientes de regresar al ring?

“¡Oh, estoy muy emocionada, estoy ansiosa, emocionada, nerviosa! Como dije, han sido casi dos años, pero me siento bien, mi entrenador ha trabajado fuerte conmigo, con mi sparring Brandon White me han estado impulsando a estar donde necesito estar, el nivel de campeonato élite.

“Para ser honesta, siento que convertirme en mamá me ha hecho incluso más fuerte, no solamente físicamente, sino también mentalmente”.

Dispuesta a ganar los campeonatos de diferentes divisiones y diferentes organismos, Han dejó en claro que es la actual campeona de la FIB, de quien tiene permiso para que en su próximo combate no esté en juego su cinturón mundial.

-¿Cuáles han sido los ajustes más difíciles en tu regreso?

“Bueno, antes de ser mamá, ya era difícil, tengo un trabajo de tiempo completo, entreno, doy clases, y para ser un campeón de élite te tienes que dedicar, vivir, respirar y más al boxeo, así que era difícil. Pero ahora que soy mamá, tengo incluso que hacer más malabares, tengo que cuidar a mi hijo, especialmente darle pecho, que me decían que con eso iba a perder peso rápido, pero no sé tengo mis dudas (ríe), así que ha sido difícil”.