Jenni Hermoso puso un alto a los abusos en su Selección

Ciudad de México.- Jenni Hermoso, la estrella de la Selección Femenil de España, aprendió a defenderse, cambió el discurso y la narrativa en el futbol de su país.

Durante casi dos décadas las jugadoras de La Roja fueron víctimas de abuso, acoso y conductas inapropiadas de parte del técnico nacional Ignacio Quereda.

Los tratos del ex entrenador, que estuvo de 1998 a 2015, estaban tan normalizadas que las futbolistas pensaron que si levantaban la voz, nadie les creería.

Jenni, cuyo primer llamado al representativo de España se presentó el 12 de abril de 2007, reveló que tuvo compañeras que sufrieron de bulimia y anorexia, que vivió actos de discriminación y hoy habla para que no existan jugadoras que vuelvan a sufrir lo mismo.

"He tenido compañeras que sufrieron de bulimia y anorexia porque el entrenador les agarraba el pellejo de la barriga y les decía que estaban gordas, a mí me miraba los tatuajes y era para decirme 'que asco, cómo llevas eso pintados'. Fueron comentarios que en su momento lastimaron, cuando eres pequeña no le puedes contestar al entrenador y la verdad es que ya no debe haber comentarios de este tipo porque volvería años atrás, ninguna jugadora joven deben hacerle comentarios que las ofenda y las lastime", reveló a CANCHA durante una entrevista que se le hizo en abril de este año.

Después del Mundial de Francia 2015 donde el conjunto solo llegó a los Octavos de Final, las seleccionadas se armaron de valor y poco a poco fueron hablando sobre los diferentes pasajes que vivieron con Quereda, armaron una carta y pidieron la destitución del técnico.

La periodista Danae Boronat, reveló las agresiones sexuales que sufrían las jugadoras de España a través de un libro. Frases como: "A ti lo que te hace falta es un buen macho", "Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo", o "La próxima vez, el escote te lo pones por delante", fueron algunas de las cosas que el estratega les decían en los entrenamientos.

Además, las lastimaba físicamente, les pellizcaba las mejillas, los glúteos y en una ocasión le levantó la playera a una futbolista para hacerle señalamientos sobre un piercing.

"Por aquel entonces era jovencita y me tocó vivirlo y la gente preguntaba cómo fueron capaces de aguantar algo así, pero hubo unión y hermandad y buscamos que se acabara de la mejor manera. Los años pasan y la vida puso a todos en su lugar", explicó.

Para la jugadora que hoy está en boca de todo el mundo, tras haber recibido un beso sin su consentimiento de parte del presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, es importante que las futbolistas levante la voz y aprovechen los reflectores que ahora tienen.

"Somos personajes públicos y podemos ayudar mucho, que esa voz se escuche más lejos", dijo la delantera del Pachuca.

"En España se vivieron casos de este tipo muy graves, la jugadora no era tan importante como ahora, se tiene más poder, tenemos una plataforma para poder cambiar cosas, se respeta mucho que uno pueda ser profesional, sigue habiendo machismo, pero esta ha ido cambiando en el mundo".

La campeona del mundo habló sobre el acoso en redes sociales, el cual lastima y agrede a las jugadoras.

"Sí he sufrido que el seguidor te diga 'ojalá te lesiones, que te mueras', eso afecta mucho a la vida de una jugadora porque ante todo somos personas que sentimos y sufrimos, hay muchas personas que no se dan cuenta que tenemos familia y este tiempo de comentarios lastiman", explicó.

"Es un tema muy delicado, van pasando los años y hasta que se presentan situaciones como la de Scarlett (Camberos), que escaló, que pasó de las redes sociales a un nivel serio porque la siguió, alquiló una casa enfrente de la de ella. Es bueno que haya iniciativas para tener una ley que proteja a las mujeres, no debe pasar otra situación similar".

Jenni espera que el futbol siga avanzando y desea que un día ya no exista más gente que piense que una chica se ve mal pateando un balón.