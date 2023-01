Jefes presentan a sus primeros jugadores

La plantilla de los Jefes de Ciudad Juárez comienza a tomar forma. La tarde del miércoles, el presidente del equipo, César Durán, presentó de manera oficial a los primeros 11 jugadores que formarán parte del róster durante la temporada 2023 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA).

Entre los primeros 11 jugadores elegidos para ser parte del equipo destaca la firma del quarterback proveniente de los Marlins de Los Cabos, David ‘Perk’ Perkins, la renovación del esquinero seleccionado como el jugador defensivo más valioso la temporada pasada, Dejan Marcus Carson, y el regreso del centro y capitán de los Jefes, Javier “Oso” Morales.

En compañía del alcalde de la ciudad, Durán aseguró que los jugadores están comprometidos con el proyecto y con la ciudad: “éstas son cosas positivas en la ciudad, hay un compromiso más que nunca por todo lo bueno que viene. Estos jugadores vienen a pelear por Juárez, todos los días se levantan pensando en ser campeones”.

Sobre las expectativas, el presidente destacó que están preparando al equipo para que tenga talento en todas las líneas del juego. Además, adelantó que están buscando reforzar al equipo con otro jugador con pasado en la NFL.

Acerca de la rescisión de contrato con Ramound Patterson, exjugador NFL que había firmado con el equipo y que finalmente no se concluyó, Durán mencionó que Patterson no había cumplido con los estándares que requería el equipo, por lo que finalmente no se concretó su llegada.

“Pedimos que los jugadores, además de ser buenos físicamente, tienen que ser atletas ejemplares”, puntualizó.

Finalmente, el head coach de los Jefes, Lorenzo Geathers, dijo que está comprometido a traer el campeonato a la ciudad. Comentó que sus jugadores están preparados para rendir en el campo como una familia. Asimismo, invitó a los medios de comunicación a los entrenamientos matutinos del sábado para que “comprueben la intensidad con la que trabaja el equipo”.

En la presentación, los Jefes informaron que ésta es la primera presentación de los integrantes del róster y pidieron a la afición estar pendientes de sus redes sociales.